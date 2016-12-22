İpek Soylu'nun önceliği tekler





ANKARA (AA) - HALİL İBRAHİM AVŞAR - Kadınlar dünya sıralamasında İpek Şenoğlu'nun ardından çiftlerde ilk 100'e giren ikinci Türk tenisçi İpek Soylu, "Önceliğim her zaman teklerde başarı olmak." dedi.

Kadınlar Tenis Birliğinin (WTA) düzenlediği 3, Uluslararası Tenis Federasyonunun (ITF) organize ettiği 11 çiftler turnuvası kazanan İpek, AA muhabirine, kariyer planlamasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çift kadınlarda dünya 78 numarası İpek, çiftlerde oynamayı her zaman çok sevdiğini ancak asıl amacının teklerde şampiyonluklar yaşamak olduğunu söyledi.

2014 ABD Açık'ta gençlerde partneri Jil Belen Teichmann ile zafere ulaşan ve Türkiye'ye ilk grand slam şampiyonluğunu kazandıran milli tenisçi, "Önceliğim her zaman teklerde başarılı olmak. Umarım, çiftlerdeki başarımı teklere yansıtırım. Çiftlerde olduğu gibi teklerde de ilk 100'e girme başarısı gösteririm." diye konuştu.



İpek, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'a odaklandığını belirterek, "Hedeflerime sınırlama koymak istemiyorum. Teklerde ana tabloya kalmayı daha önce bir kez başardım (2016 Fransa Açık). Ana tablo sonrasında da ileriye gitmemek için hiçbir neden göremiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Teklerde 159. basamakta yer alan İpek, olimpiyatlarda raket sallamak istediğini vurgulayarak, "2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmak istiyorum. Çağla Büyükakçay, Rio'da bir ilki gerçekleştirdi. İnşallah, Tokyo'ya iki sporcuyla gideriz." ifadelerini kullandı.





- "Türkiye'de çok yetenekli oyuncular var"

Türk tenisinin geleceğiyle ilgili de konuşan İpek Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Genç sporcuları Türkiye Kupası'nda izleme şansı yakaladım. Hem erkekler hem de kızlarda çok iyi oyuncular var. Bilinçli antrenmanlar yaptıklarında kesinlikle isimlerini duyacağımız oyuncular. Türkiye'de gerçekten çok yetenekli oyuncular mevcut. Biraz doğru çalışmayla, yönlendirmeyle çok iyi yerlere gelebiliriz."





- "Umarım, herkese eşit davranılır"

İpek, Rus tenisçi Maria Sharapova ile teniste gündeme gelen dopinge ilişkin de "Yaptığımız sporun temiz kalması çok önemli." dedi.

Herkesin eşit şartlarda mücadele etmesi gerektiğinin altını çizen İpek, "Fiziksel mücadelenin ön plana çıkmasıyla bu tarz olaylar artmaya başladı. Umarım, ayrımcılık yapmadan herkese eşit şekilde davranılır." diye konuştu.





- Terör saldırılarını kınadı

Milli tenisçi İpek, Türkiye'de son dönemde yaşanan terör saldırılarını da kınadı.

Olayların dışarıdan farklı algılanabildiğini dile getiren İpek, "Yaşananları bize soran yabancı sporcular olabiliyor. Ankara Cup'a katılan Ivana Jorovic de beni aradı. Spor aktivitelerinin bunlardan etkilenmemesi için elimizden geleni yapıyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.