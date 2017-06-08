İranlı milli kanocu Yusufeli'de kamp yapıyor





ARTVİN (AA) - İranlı milli kanocu Roxana Razeghian, Artvin'in Yusufeli ilçesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Antrenörü Katayoon Ashraf ile 10 günlük kamp programı için 5 gün önce ilçeye gelen 25 yaşındaki Razeghian, Barhal Çayı'nda bulunan Türkiye'nin ilk yapay kano parkurunda eski kano milli takımı antrenörlerinden Oktay Alkan'dan eğitim alıyor.

Alkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Artvin'in kanoda hatırı sayılır başarılara imza attığını belirterek, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda şampiyonlukları bulunduğunu söyledi.

İranlı Razeghian ile uluslararası bir organizasyonda tanıştıklarını dile getiren Alkan, "Coğrafi olarak kendilerine yakın olmamamız ve Türkiye'nin kanoda gösterdiği hızlı gelişimden dolayı burada çalışmayı tercih etti." dedi.

Roxana Razeghian ise su sporlarının genelde tehlikeli olarak bilindiğine işaret ederek, "Bu nedenle aileler çocuklarını bu tip sporlara yönlendirmezler ama ben adrenalini sevdiğimi için kanoyla ilgileniyorum. Kanoda Asya Şampiyonası'nda bronz madalya aldım." diye konuştu.

Yusufeli ilçesindeki parkuru beğendiğini vurgulayan Razeghian, ülkesine döndüğünde milli takım olarak antrenmanlarını Yusufeli'de yapmalarının faydalı olacağını yetkililere ileteceğini ifade etti.

Katayoon Ashraf da kanoda Türkiye'nin başarısını bildiklerini belirterek, nehirler ve parkurların bu spora çok uygun olması nedeniyle kamp programını Türkiye'de yapmayı uygun bulduklarını kaydetti.



