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İrfan Can Kahveci, Medipol Başakşehir yolunda

- Kulüp asbaşkanı Saral: "İrfan Can Kahveci'nin transferi için Gençlerbirliği Kulübü ile büyük ölçüde anlaştık"

İrfan Can Kahveci, Medipol Başakşehir yolunda


İSTANBUL (AA) - İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Asbaşkanı Mustafa Saral, İrfan Can Kahveci'nin transferi için kulübü Gençlerbirliği ile büyük ölçüde anlaştıklarını açıkladı.

Mustafa Saral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 21 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferi için başkent kulübüyle detaylar üzerinde son görüşmelerinin devam ettiğini belirtti.

İrfan Can'ın takımda görmek istedikleri isimlerden biri olduğunu dile getiren Saral, şöyle konuştu:

"İrfan Can Kahveci'nin transferi için Gençlerbirliği Kulübü ile büyük ölçüde anlaştık, artık son detayları görüşüyoruz. Bonservis bedeli olan 2 milyon avroyu biraz düşürmeye çalışıyoruz. Ayrıca bizden giderse Gençlerbirliği'nin talep ettiği yüzde 15'lik pay üzerinde de konuşuyoruz. İrfan Can ile de gelecek hafta başında görüşüp, bu transferi noktalamayı arzu ediyoruz."

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Futbolİrfan Can KahveciMedipol BaşakşehirMustafa SaralSpor Toto Süper Lig
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