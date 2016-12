İrfan Can Kahveci'nin gözü Avrupa'da - Gençlerbirliği'nden Medipol Başakşehir'e transferi gündemde olan İrfan Can Kahveci: "Avrupa'ya gitmek hep hedefimde var. İnşallah bir gün gerçekleştireceğim" - "Medipol Başakşehir sistemli bir takım, her şey oturmuş" - "İlhan Cavcav, baba, babamız. Gençlerbirliği, yuvam, doğduğum, büyüdüğüm, kendimi geliştirdiğim yer"

24 Aralık 2016 Cumartesi 11:40