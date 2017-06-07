Işık Eyigüngör'ün cezası kaldırıldı





İSTANBUL (AA) - Spor Genel Müdürlüğü (SGM) Tahkim Kurulu, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör'e verilen 3 ay hak mahrumiyeti ve 10 bin lira para cezasını kaldırdı.

Yakın Doğu Üniversitesi Kulübünden yapılan açıklamada, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde Fenerbahçe ile oynanan play-off final ilk karşılaşmasında yaşanan olaylardan dolayı TBF'nin bir ay hak mahrumiyeti verdiği Eyigüngör'ün, bu kararın ardından ikinci maçta protokol tribününe girdiği gerekçesi ile aldığı 3 ay hak mahrumiyeti ve 10 bin lira para cezasının, Tahkim Kurulu kararıyla kaldırıldığı bildirildi.



