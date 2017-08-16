İşitme engelli şampiyon hedef büyüttü





AYDIN (AA) - FERDİ UZUN - Samsun'da düzenlenen 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda 400 metrede oyunlar rekoru kırarak birinci olan Yasin Süzen, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmayı ve altın madalya kazanmayı hedefliyor.

Samsun'daki yarışlarda elde ettiği dereceyle, oyunlarda Türkiye'ye atletizmde şampiyonluk getiren tek sporcu olan 23 yaşındaki Yasin Süzen, Aydın'da katıldığı Spor Toto 1. Lig 2. kademe final yarışları öncesi AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Çiftçi bir ailenin çocuğu olduğunu, spora basketbolla başladığını belirten Yasin, 2014'te 21 Yaş Altı İşitme Engelliler Basketbol Milli Takımı'nda oynadığını daha sonra hocalarının tavsiyesiyle atletizme yöneldiğini anlattı.

Spordan hiç vazgeçmediğini aktaran milli atlet, "O yıllarda atletizmin ne olduğunu bilmiyordum. Basketbol oynuyordum. Daha sonra yüksek atlamaya başladım. Sonra 110 metre engel koşusunu denedim. Bu ikisini de sevmeyince 200 ve 400 metreye yöneldim. Burada iyi olduğumu görünce basketbolu bırakıp atletizme yöneldim." diye konuştu.

Bulgaristan'ın Stara Zagora kentinde düzenlenen Dünya İşitme Engelliler Atletizm Şampiyonası’nda erkekler 400 metrede 48.24’lük dereceyle altın madalya kazandıktan sonra aynı başarıyı Samsun'da yakalamanın mutluluğunu yaşadığını vurgulayan Yasin, bu dereceler için çok çalıştığını söyledi.

"Hiçbir şey duymadan koştum ve başarılı oldum." diyen Yasin, şunları kaydetti:

"İlk 300 metre bizde çok önemlidir. Bunu düşünüyorum hep. Acaba bunu tamamlarsam kalan 100 metreyi rahat koşabilecek miyim. Koşarken hep kazanmayı düşündüm. Bundan sonra da 200 metrede rekor kırmak istiyorum. Koşarken aklımda kazanmaktan başka hiçbir şey olmuyor. Yarışı bitirdikten sonra ailem ve yakınlarım aklıma geliyor."

Milli atlet Yasin, hedefleriyle ilgili, "2020'yi çok istiyorum. Orada da altın madalya için koşacağım. Benim için zor olacak çünkü normal sporcularla koşacağım. Ama her şeye rağmen ben inandığım yolda gidip orada da aynı başarıyı elde edeceğim. Tokyo'da hem 4x400 metre bayrak takımıyla hem de bireysel koşarak yeniden bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum.​" ifadelerini kullandı.





- Antrenör Öztürk: "24 yıllık rekoru kırdık"





İşitme Engelliler Milli Takımı Antrenörü Salih Öztürk, Yasin'in elde ettiği derecenin gurur verici olduğunu dile getirerek, "Yasin, Samsun'da şampiyon olan tek sporcumuz. İnşallah farklı branşlarda da arkadaşlarımız böyle dereceler elde eder. Biz 400 metrede, bir ABD'linin 24 yıllık rekorunu kırdık. Bundan sonra da çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz." diye konuştu.