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İşitme Engelliler Basketbol Milli Takımı Samsun'da

- Milli Takım Başantrenörü Kuru: "Hedefimiz ilk dört içinde yer almak ve 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'ndan başarı ile çıkmak"

İşitme Engelliler Basketbol Milli Takımı Samsun'da

SAMSUN (AA) - İşitme Engelliler Basketbol Milli Takımı Başantrenörü Cengiz Kuru, 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'ndan başarı ile çıkmak istediklerini belirterek, "Hedefimiz ilk dört içinde yer almak." dedi.

İşitme Engelliler Basketbol Milli Takımı, Samsun'da 18-30 Temmuz'da düzenlenecek 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları öncesinde bu kentte kampa girdi.

Milli Takım Başantrenörü Kuru, gazetecilere yaptığı açıklamada, ocak, nisan ve mayıs aylarında Ankara'da ilk kamplarını yaptıklarını belirterek, "Samsun'da son kampımızı gerçekleştireceğiz. Yoğun bir çalışma tempomuz var. 12 Temmuz'a kadar kamp çalışmalarımız Yaşar Doğu Spor Salonu'nda devam edecek." diye konuştu.


- "Hedefimiz ilk dörtte yer almak"


Olimpiyatlardaki müsabakalarda güçlü takımların olacağını ve ilk maçlarını Polonya ile yapacaklarını söyleyen Kuru, şunları kaydetti:

"Geçen yıl Avrupa üçüncüsü olan Litvanya var. Yunanistan, Venezuela ve Tayvan takımları ile karşılaşacağız. Bu anlamda hedefimiz ilk dört içinde yer almak ve 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'ndan başarı ile çıkmak. Kendimize inanıyoruz. Ay-yıldızlı bayrağımızı olimpiyat şehri Samsun'da en iyi şekilde temsil edeceğiz."


- "Biz güçlü bir takımız"


Cengiz Kuru, 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatı için çok çalıştıklarını ve özel sporcularla olmanın kendisini mutlu ettiğini anlattı.

Organizasyona artık sayılı günler kaldığına işaret eden Kuru, şöyle konuştu:

"Oyuncularımda hiçbir engel görmüyorum. Biz güçlü bir takımız. Yardımcı antrenörlerimizden diyetisyenimize kadar basketbolun ortak dilini kullanıyoruz. Ben de işaret dili eğitimi aldım. Biz basketbol için bir araya geldik. Hiçbir zorluk yaşamadan çalışıyoruz. Takım olarak oyunlarda elimizden geleni yapacağız."

Spor kenti Samsun'da olmaktan mutlu olduklarını vurgulayan Kuru, başta Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

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