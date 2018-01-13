İşitme engelliler futsalda hedef Avrupa





ANKARA (AA) - İLKNUR YURDAKUL - İşitme Engelliler Futsal Milli Takımı, Galler'deki Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu maçlarında mücadele edecek.

Şampiyona tarihindeki en iyi derecesi dördüncülük olan Milli Takım, 19-20 Ocak'ta yapılacak grup maçlarında ilk 3'e girerek, Aralık ayında Finlandiya'da yapılacak finallere katılmayı ve oradan da dereceyle dönmeyi hedefliyor.

Grup maçlarına Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nin Gölbaşı'ndaki yerleşkesinde hazırlanan ekipte, teknik direktör Ali Metin ve sporcular, AA muhabirine, hazırlık süreciyle ilgili açıklamada bulundu.

İşitme Engelliler Futbol ve Futsal Milli Takımları Teknik Direktörü Ali Metin, işitme engelliler futbolda sezonun, Süper Lig ve 1. Lig maçlarıyla devam ettiğini belirterek, "Futbolda bu yıl uluslararası müsabakamız yok. Biz de bu boşluğu futsal ile değerlendirmek istedik. Son iki sezon futbol yoğun olduğu için futsala katılmamıştık." diye konuştu.

Metin, 6 grupta yapılacak elemelerin ardından gruplarında ilk 3'e giren 16 takımın finallere yükseleceğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Elemelere, futbolda dünya ve olimpiyat şampiyonu olan takımla hazırlanıyoruz. Grubun en iddialı takımıyız. Bu ekibin, 2015 yılında futsalda da dünya ikinciliği var. 2014'te de Avrupa'da 4. olmuştuk. Galler'de, ev sahibi takımın yanı sıra İsveç ve Bosna Hersek ile karşılaşacağız. Grubun favori takımı biziz."





- "Ülkemizde her şey başarıya endeksli"





Elemelere günde tek antrenman ile hazırlandıklarını kaydeden Metin, "Salonun zemini sahaya göre daha sert, bu yüzden çift antrenmanı tercih etmiyoruz. Çok zorlamak istemiyorum, sakatlık olabiliyor. Sabah dışarıda koşu ve dayanıklılık çalışması, akşam da salonda tek antrenman yapıyoruz." dedi.

Futbol oyuncularının futsal oynamasının pek tercih edilen bir durum olmadığını vurgulayan Metin, şöyle devam etti:

"Bu yüzden futbol sezonu yoğun olduğunda futsala katılmıyoruz. Takımı riske atmak istemiyorum. Bu sene boşluk olduğu için katılalım dedik. Aslında işitme engellilerde 4 bin 500 lisanlı oyuncumuz var, ayrı bir takım çıkarabiliriz ama hedef derece olunca en iyi oyuncuları seçmek durumunda kalıyoruz. Ülkemizde her şey başarıya endeksli. Bu takımdaki oyuncuların hepsi üst seviyede, profesyonel. Öte yandan futsal, zemin olarak zor olsa da bireysel anlamda sporcuların oyun anlayışını geliştiriyor."

İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından sağlanan imkanların üst düzey olduğuna işaret eden Ali Metin, " Kaldığımız yer ve antrenman şartlarımız çok iyi. Bu imkanlarda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.





- Oyuncuların görüşleri





Soner Balcı, elemelerin önemine dikkati çekerek, "İlk önce elemeleri geçmemiz lazım. Sonrasında da başarılı olacağımıza eminim. Dünyaca tanınan kuvvetli bir takımız. Finallerde yer alacağımıza inanıyorum." dedi.

Takımda sakat oyuncu bulunmadığını dile getiren Balcı, "Çok iyi çalıştık. Bizim başarılarımız, diğer branşlardaki gibi ses getirmiyor belki ama biz hiç yılmıyoruz, çalışmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Almanya'nın SC Markdorf İşitme Engelliler Futbol Kulübünde forma giyen 23 yaşındaki milli oyuncu Eşref Metin Su ise, Almanya'da doğup büyüdüğünü ve futbola 6 yaşında başladığını belirterek, "Hem çalışıyorum hem futbol oynuyorum. Almanya'da da milli takıma çağrıldım ama ben burayı tercih ettim. Annem, babam, ailem, biz Türküz. Türk Milli Takımı'na destek vermek istedim." ifadelerini kullandı.

İngiltere'nin St. John's İşitme Engelliler Futbol Kulübünde oynayan milli oyuncu Hüseyin Er de, Türkiye'de doğduğunu, 4 yaşından beri İngiltere'de yaşadığını söyledi.

Futbola 9 yaşında başladığını ve ardından Tottenham İşitme Engelliler Futbol Kulübünün genç takımına transfer olduğunu anlatan 33 yaşındaki Hüseyin, "20 yıldır da aynı takımdayım. Ülkenin en iyi takımı ve 8 şampiyonluk kupası var. Daha önce İngiltere Milli Takımı ile hazırlık maçlarına çıktım ama buradan teklif gelince Türkiye'yi tercih ettim. 2004'ten beri milli takım forması giyiyorum. Elemelerdeki 3 maçı da kazanmak istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.





- Maç programı ve Milli Takım kadrosu





Galler'deki elemelerde Türkiye, 19 Ocak Cuma günü TSİ 13.00'te Bosna Hersek, 16.30'da İsveç, 20 Ocak Cumartesi günü ise 13.00'te ev sahibi Galler ile karşılaşacak. Milli Takım, 17 Ocak Çarşamba günü Galler'e hareket edecek.

Teknik direktörlüğünü Ali Metin, antrenörlüklerini ise Ramazan Karacif, Alparslan Tice, Mehmet Bala, Guddusi Aydın ve Özgür Demirezen'in yaptığı Milli Takım'da şu oyuncular yer alıyor:

Mustafa Acar, Seyit Karaca, Soner Balcı, İmamettin Sunmez, Mehmet Sert, Eşref Metin Su, Orhan Aydeniz, Hüseyin Er, Hakan Erol, Janbert Özeşer.