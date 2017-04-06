İşitme Engelliler Kadın Futbol Milli Takımı Antalya'da





ANTALYA (AA) - Samsun'un ev sahipliğinde 18-30 Temmuz'da düzenlenecek 23. Dünya İşitme Engelliler Yaz Spor Oyunları'na (2017 Defolimpik Oyunları) katılacak Türkiye İşitme Engelliler Kadın Milli Futbol Takımı, Antalya'da kampa girdi.

Manavgat ilçesindeki bir otelin tesislerinde kampa giren ay-yıldızlı ekip, İşitme Engelliler Futbol Koordinatörü Ali Metin yönetiminde hazırlıklara başladı. Milli takımda bulunan 23 sporcu, günde çift idmanla 14 Nisan'a kadar hazırlıklarını sürdürecek. Teknik direktör Nihan Su'nun da gelecek günlerde kampa dahil olacağı belirtildi.

İşitme Engelliler Futbol Koordinatörü Ali Metin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ankara'da yaptıkları ilk hazırlık kampının ardından ikinci kampa Antalya'da girdiklerini söyledi.

Antalya kampında teknik, taktik ve koordinasyon ağırlıklı çalışacaklarını vurgulayan Metin, kampı 14 Nisan'da tamamlayacaklarını kaydetti.

Ali Metin, hazırlıklarını daha sonra Türkiye Futbol Federasyonunun İstanbul'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sürdüreceklerini, son kamplarını ise organizasyonun düzenleneceği Samsun'da gerçekleştireceklerini aktardı.

İşitme Engelliler Kadın Milli Futbol Takımı'nın uluslararası turnuvalardaki ikinci senesi olduğunu dile getiren Metin, "Burada kızlarımızı olimpiyatlara hazırlıyoruz. Oyuncularımız, olimpiyatlarda uluslararası tecrübe kazanacak. Asıl hedefimiz ise 3-4 sene sonra Avrupa ve dünyada dereceler elde etmek." diye konuştu.

Türkiye'de İşitme Engelliler Kadın Futbol Ligi'nin bulunmadığına değinen Metin, kurmayı düşündükleri futsal ligi ile yetenekli oyuncuları ortaya çıkarmak istediklerini de sözlerine ekledi.

Milli takım kaptanı Kardelen Duran ise takımın geçen yıl kurulduğunu belirterek, bu yıl olimpiyatlarda başarılı olmak istediklerini söyledi.

Olimpiyatlar için iyi bir şekilde hazırlandıklarını aktaran Kardelen, "Türkiye'nin birçok yerinden arkadaşımız var. Birlikte güzel bir şekilde çalışıyoruz. Zamanla daha iyi işler yapacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Milli takım kampına Almanya'dan katılan 21 yaşındaki Sümeyye Merdivan da olimpiyatlar için çok çalıştıklarını vurgulayarak, "Başarılı olacağımıza inanıyorum." açıklamasında bulundu.