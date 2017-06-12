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İşitme engelliler yüzmede milli takım kadrosu belirlendi

- Samsun'da düzenlenecek 2017 İşitme Olimpiyatları'na katılacak yüzme milli takımında 8 sporcu yer alacak

İşitme engelliler yüzmede milli takım kadrosu belirlendi

ANKARA (AA) - 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda Türkiye'yi yüzme branşında temsil edecek milli takım kadrosu belli oldu.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, 18-30 Temmuz tarihlerinde Samsun düzenlenecek olimpiyatlarda mücadele edecek yüzme milli takım kadrosunun belirlendiği, sporcuların son kampının 17 Haziran-12 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirileceği bildirildi.

Olimpiyatlarda yer alacak milli takım kadrosundaki sporcuların isimleri ise şöyle:

Reyhan Betül Küçük, Meliha Uncu, Buse Yörükoğlu, Berna Dikyuva, Ali Özyalçın, Emre Gürsoy, Cihan Sarıoğlu, Emirhan Eroğlu.

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