İşitme engelliler yüzmede milli takım kadrosu belirlendi

ANKARA (AA) - 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda Türkiye'yi yüzme branşında temsil edecek milli takım kadrosu belli oldu.
Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, 18-30 Temmuz tarihlerinde Samsun düzenlenecek olimpiyatlarda mücadele edecek yüzme milli takım kadrosunun belirlendiği, sporcuların son kampının 17 Haziran-12 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirileceği bildirildi.
Olimpiyatlarda yer alacak milli takım kadrosundaki sporcuların isimleri ise şöyle:
Reyhan Betül Küçük, Meliha Uncu, Buse Yörükoğlu, Berna Dikyuva, Ali Özyalçın, Emre Gürsoy, Cihan Sarıoğlu, Emirhan Eroğlu.