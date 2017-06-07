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İsmet Akpınar, Ratiopharm Ulm'a transfer oldu

- Almanya Birinci Basketbol Ligi ekibi Ratiopharm Ulm, Türk asıllı oyun kurucu İsmet Akpınar ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

İsmet Akpınar, Ratiopharm Ulm'a transfer oldu


BERLİN (AA) - Almanya Birinci Basketbol Ligi takımlarından Ratiopharm Ulm, Türk asıllı oyuncu İsmet Akpınar'ı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Alba Berlin'den transfer edilen 22 yaşındaki oyun kurucu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ratiopharm Ulm'un başantrenörü Thorsten Leibenath, İsmet Akpınar'ın genç yaşta önemli bir tecrübeye sahip olduğunu ifade etti.

İsmet Akpınar ise yaptığı açıklamada, Ratiopharm Ulm'un oyun tarzını kendisine yakın bulduğunu belirtti. 22 yaşındaki basketbolcu, Alman milli oyuncu Per Günther ile beraber oynayacak olmaktan dolayı mutlu olduğunu kaydetti.

Geçen sezon Demir İnşaat Büyükçekmece'de oynayan Mutlu Akpınar'ın kardeşi olan İsmet Akpınar, Almanya Birinci Basketbol Ligi'nde 2016-2017'nin en yetenekli oyuncusu seçilmişti.

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Alba BerlinBasketbolİsmet AkpınarRatiopharm Ulm
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