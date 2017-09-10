İspanya Bisiklet Turu'nda zafer Froome'un





İSTANBUL (AA) - Yol bisikletinde sezonun son büyük yarışı 72. İspanya Bisiklet Turu'nu (La Vuelta) Sky takımından Büyük Britanyalı Chris Froome kazandı.



İspanya'da 19 Ağustos'ta başlayan La Vuelta'nın 21. etabı, Arroyomolinos ile başkent Madrid arasındaki 117,6 kilometrelik parkurda düzenlendi.



Turun son etabını Quick-Step Floors takımından İtalyan bisikletçi Matteo Trentin, 3 saat 6 dakika 25 saniyelik süresiyle ilk sırada tamamladı.



"Kırmızı mayo"yu 19 gün boyunca üzerinde taşıyan Froome, iki etap galibiyeti elde ettiği turun son gününe genel klasman lideri olarak girdi. Turda 21 etap sonunda 82.30.02'lik derece elde eden 32 yaşındaki bisikletçi, kariyerinin beşinci büyük tur zaferine ulaştı. Froome, 2013, 2014, 2015 ve 2017 Fransa Bisiklet Turu'nun genel klasmanında da zirvede yer almıştı.



Froome'un 2 dakika 15 saniye arkasında Bahrain-Merida takımının İtalyan bisikletçisi Vincenzo Nibali turu ikinci tamamladı. Katusha Alpecin'in Rus sporcusu Ilnur Zakarin ise liderin 2 dakika 51 saniye gerisinde üçüncü sırayı elde etti.

Öte yandan Froome, aynı sezonda hem Fransa hem de İspanya Bisiklet Turu'nu zirvede tamamlayan tarihteki 3. isim oldu.

Büyük bisiklet turlarında (İkişer Fransa ve İtalya, 3 İspanya) 7 zafer elde eden İspanyol sporcu Alberto Contador, son yarışına çıkarak profesyonel kariyerini noktaladı.

2017 İspanya Bisiklet Turu'nda dereceye giren sporcular ve takımlar şu şekilde:



- Kırmızı mayo (Genel klasman):



1. Chris Froome (Sky)



2. Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida)



3. Ilnur Zakarin (Katusha Alpecin)







- Yeşil mayo (Sprint):



1. Chris Froome (Sky)



2. Matteo Trentin (Quick-Step Floors)



3. Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida)







- Mavi benekli mayo (Tırmanış):

1. Davide Villaella (Cannondale Drapac)

2. Miguel Angel Moreno Lopez (Astana Pro)



3. Chris Froome (Sky)







- Takımlar:



1. Astana Pro



2. Movistar



3. Sky