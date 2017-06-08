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İspanya Milli Takımı amigosunun çalınan davulu bulundu

- İspanya Milli Futbol Takımı'nın 40 yıllık amigosu Manolo'nun çalınan davulu, vatandaşların yardımıyla İspanyol askerleri tarafından bulundu

İspanya Milli Takımı amigosunun çalınan davulu bulundu


MADRİD (AA) - İspanya Milli Futbol Takımı'nın 40 yıldan uzun bir süredir amigosu olan Manolo'nun, dün oynanan İspanya-Kolombiya maçı sırasında çalınan davulu bulundu.

İspanya'da milli maçların sembol isimlerinden biri olan 68 yaşındaki Manolo'nun meşhur davulu, Murcia kentindeki Nueva Condomina Stadı'nda dün oynanan İspanya-Kolombiya özel maçı sırasında çalındı.

Murcia'da polis ve askerin birlikte yürüttüğü soruşturma sonrasında davulun, vatandaşların yardımıyla bulunduğu açıklandı. İspanya Silahlı Kuvvetleri, sosyal medyadaki Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili Manolo, İspanya Silahlı Kuvvetleri davulunu buldu. Milli takımı destekleyerek tekrardan davulunu çalmanı umuyoruz." ifadesini kullandı. İspanya Ulusal Emniyet Genel Müdürlüğü ise vatandaşların gayretleriyle davulun bulunduğunu belirtti.

Davulunun arabasından çalındığını söyleyen Manolo da, "Onunla çok büyük anılarımız var. İspanya Milli Futbol Takımı'nın peşinde tüm dünyayı dolaştık. Çalınınca çok üzülmüştüm." dedi.

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