İspanya-Türkiye maçından notlar

İSTANBUL (AA) - 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turunda İspanya ile karşılaşan A Milli Takımı'nı, önemli müsabakada Türk basketbolseverler yalnız bırakmadı.
Karşılaşmaya yoğun ilgi gösteren basketbolseverler, maçın oynandığı Sinan Erdem Spor Salonu'nun tribünlerini doldurdu.
Türk bayraklarıyla tribünlerdeki yerlerini alan taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla A Milli Basketbol Takımı'na coşkulu bir şekilde destek verdi.
- Bakan Osman Aşkın Bak da takip etti
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da A Milli Basketbol Takımı'nın İspanya ile oynadığı karşılaşmayı salonda takip etti.
Bakan Osman Aşkın Bak, müsabakayı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile locadan izledi.