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İspanya-Türkiye maçından notlar

- A Milli Basketbol Takımı'nın 2017 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda İspanya ile oynadığı maça yoğun ilgi gösteren Türk basketbolseverler, Sinan Erdem Spor Salonu'nu doldurdu - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da karşılaşmayı takip etti

İspanya-Türkiye maçından notlar


İSTANBUL (AA) - 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turunda İspanya ile karşılaşan A Milli Takımı'nı, önemli müsabakada Türk basketbolseverler yalnız bırakmadı.

Karşılaşmaya yoğun ilgi gösteren basketbolseverler, maçın oynandığı Sinan Erdem Spor Salonu'nun tribünlerini doldurdu.

Türk bayraklarıyla tribünlerdeki yerlerini alan taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla A Milli Basketbol Takımı'na coşkulu bir şekilde destek verdi.


- Bakan Osman Aşkın Bak da takip etti


Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da A Milli Basketbol Takımı'nın İspanya ile oynadığı karşılaşmayı salonda takip etti.

Bakan Osman Aşkın Bak, müsabakayı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile locadan izledi.

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2017 Avrupa Basketbol ŞampiyonasıA Milli TakımBasketbolİspanyaTürkiye
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