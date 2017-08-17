İspanya'da sezonun ilk kupası Real Madrid'in





İSTANBUL (AA) - İspanya Süper Kupası'nın sahibi, 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Barcelona'yı 2-0 mağlup eden Real Madrid oldu.

Lig şampiyonu Real Madrid ile İspanya Kral Kupası'nı müzesine götüren Barcelona, Santiago Bernabeu Stadı'nda İspanya Süper Kupası rövanş maçında karşılaştı.

Real Madrid, 4. dakikada Marco Asensio ve 39. dakikada Karim Benzema'nın attığı gollerle karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 önde tamamladı.

Mücadelenin ikinci yarısında gol olmadı ve deplasmandaki ilk maçı 3-1 kazanan Real Madrid, sahasındaki rövanş müsabakasında da 2-0 galip gelerek kupayı kazandı.

Bu sonuçla Real Madrid, İspanya Süper Kupası'nda 10. şampiyonluğunu elde etti. Eflatun-beyazlılar bu kupayı 1988, 1989, 1990, 1993, 1997, 2001, 2003, 2008 ve 2012'de de müzesine götürmüştü.

Real Madrid'in Fransız teknik direktörü Zinedine Zidane, eflatun-beyazlıların başında 7. kez kupa zaferine imza attı.

Barcelona ise 12 kez kazandığı İspanya Süper Kupası'nda 10. defa ikincilikle yetinmek zorunda kaldı.