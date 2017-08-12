İspanyol motosikletçi Kemer'de gösteri yaptı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kemer ilçesinde bu yıl 8'incisi düzenlenecek Red Bull Sea To Sky Enduro Yarışları'na katılacak İspanyol Alfredo Gomez, gösteri gerçekleştirdi.

Gomez, yarışların yapılacağı parkurların tanıtımı için objektiflerin karşısına geçti. Gomez, ilk olarak ilçe merkezinde bulunan Çalış Tepesi'nde basın mensuplarına gösteri yaptı.

Dik ve sert kayaların üzerinden geçen Gomez, daha sonra Kemer Halk Plajı'nda, turistlerin de izlediği bir akrobasi şovu yaptı.

Gomez'in gösterisini izleyen yerli ve yabancı turistler, cep telefonu ile fotoğraf çekti.

- "Türkiye çok güvenli"

Gomez, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl 28-30 eylül tarihleri arasında yapılacak yarışlarda ön sıralardan çıkış yapabildiği takdirde iddialı olabileceğini belirterek, diğer yarışmacılara şans diledi.

Türkiye'nin güvenli olmadığı yönündeki iddialar hakkında konuşan İspanyol yarışçı, "Bu yılki yarışların tanıtımı ve tatil için Kemer'e geldim. Buranın atmosferi ve aktiviteleri çok güzel. Hiçbir problem yaşamıyoruz. Burası güvenli. Her şey yolunda." dedi.

Gomez, her yıl farklı ülkelerde farklı yarışlara da katıldığını ifade ederek, Red Bull Sea To Sky Enduro Yarışları'nın zevkli ve eğlenceli olduğunu kaydetti.

Kemer Enduro Motosiklet Kulübü (KEMK) Başkanı Semih Özdemir ise bu yılki yarışlarda köklü değişiklikler yaptıklarını ve parkurların daha zor olacağını söyledi.

İlk gün plaj etabı, ikinci gün 48 kilometrelik orman etabı ve son günde 72 kilometrelik dağ etabının geçileceğini anlatan Özdemir, "Bu yıl yarışlara yaklaşık 300 sporcunun katılmasını bekliyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.