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İstanbul Başakşehir'den Beşiktaş'a tebrik

İSTANBUL (AA) - İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Porto ile 1-1 berabere kalarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalmayı garantileyen Beşiktaş'ı tebrik etti. Turuncu-lacivertli kulüp Twitter hesabından, "Kızmaca darılmaca...

İstanbul Başakşehir'den Beşiktaş'a tebrik


İSTANBUL (AA) - İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Porto ile 1-1 berabere kalarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalmayı garantileyen Beşiktaş'ı tebrik etti.

Turuncu-lacivertli kulüp Twitter hesabından, "Kızmaca darılmaca yok. Avrupa büyükelçimiz Beşiktaş. Tebrikler." mesajını yayınladı.

Beşiktaş Kulübü de Twitter hesabından, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nün bu mesajına, "Birlik ve beraberlik ruhunuz ile futbolumuzu güzelleştiriyor, değer katıyorsunuz. Teşekkürler." şeklinde yanıt verdi.

Ayrıca, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi grubundaki rakibi Alman temsilcisi Leipzig de İngilizce Twitter hesabından, "Grubu lider bitiren Beşiktaş'ı tebrik ederiz. Bu sonuç, Şampiyonlar Ligi umutlarımızın sürmesi için Monaco'dan en az 1 puan ile dönmemiz gerektiği anlamına geliyor." mesajına yer verdi.


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