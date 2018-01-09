İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Nizhny'yi ağırlayacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası 2. tur I Grubu'ndaki ikinci maçında Rusya'nın Nizhny takımını konuk edecek.
Cebeci Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek müsabaka, saat 17.00'de başlayacak.
İlk maçında Fransa'nın ESSM Le Portel takımına rakip sahada 86-49 yenilen İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Nizhny önünde gruptaki ilk galibiyetini elde edebilmek için mücadele verecek.
I Grubu'nda ikinci hafta maçları öncesi sıralama şöyle:Takım Maç G M A Y Puan 1ESSM Le Portel110864922Nizhny110847523Kataja Basket101758414İstanbul Büyükşehir Belediyespor 10149861