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İstanbul Büyükşehir Belediyespor üst turu garantiledi

Basketbolda, FIBA Erkekler Avrupa Kupası E Grubu'nda beşinci maçına çıkan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Lukoil Academic takımını 80-76 yenerek üst tura çıkmayı garantiledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor üst turu garantiledi

İSTANBUL (AA) - Basketbolda, FIBA Erkekler Avrupa Kupası E Grubu'nda beşinci maçına çıkan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, konuk olduğu Bulgaristan'ın Lukoil Academic takımını 80-76 yendi ve üst tura çıkmayı garantiledi.

Botevgrad kentindeki aynı isimli spor salonunda oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 26-23 üstün bitiren İstanbul Büyükşehir Belediyespor, soyunma odasına da 48-41 önde girdi.

Üçüncü çeyreği 63-57 önde kapatan İstanbul temsilcisi, müsabakadan da 80-76 galip ayrıldı.

Bu sonuçla İstanbul Büyükşehir Belediyespor üst üste 4. galibiyetini aldı ve grubunu ilk iki sırada bitirmeyi garantiledi. Ev sahibi ekip ise 3. mağlubiyetini yaşadı.

Muhabir: Serhat Bağbars

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BasketbolFIBA Erkekler Avrupa Kupasıİstanbul Büyükşehir BelediyesporLukoil AcademicSpor
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