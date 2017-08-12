



İSTANBUL (AA) - Türkiye Yelken Federasyonunun himayesinde gerçekleştirilen İstanbul Kite Festivali başladı.

Oli Spor Kulübü ve Playmaker Sports-Entertainment tarafından organize edilen, Beşiktaş Belediyesinin katkıları ile gerçekleştirilen spor, müzik ve yaşam stili festivali İstanbul Boğazı etabıyla start aldı.

Bu yıl ilk kez Avrupa Kiteboard Şampiyonası, Maximum Kiteboard Turkish Open ve İstanbul Boğazı yarışlarının bir arada gerçekleştiği İstanbul Kite Festivali'nin İstanbul Boğazı etabı, çekişmeye sahne oldu.

Kilyos Tırmata Plajı'ndan başlayan ve Ortaköy'de son bulan Cross Bosphorus Race'te, erkeklerde ilk 3 sırayı Fransız sporcular aldı. Yarışta birinci Axel Mazella, ikinci Nico Parlier, üçüncü ise Theo Lhostls oldu. Kadınlarda ise birinciliği ABD'li Daniela Moroz elde etti. Rus sporcu Elena Kalinina ikinci, Fransız Alexia Fancell üçüncü sırada yer aldı.

Ortaköy'de gerçekleştirilen ödül töreninde sporculara madalyalarını Beşiktaş Belediyesi ve Türkiye Yelken Federasyonu yetkilileri takdim etti.

Festivalde yarışların yanı sıra Tırmata Plajı'nda kurulan konser alanlarında çeşitli müzisyenler sahne alacak.

İstanbul'da 20 Ağustos'a kadar sürecek ve Türk Milli Takımı seçmelerine de ev sahipliği yapacak organizasyonda, 2020 Tokyo Olimpiyatları kapsamında olimpik sınıf olarak kabul edilen Formula Kite yarışı da gerçekleştirilecek.