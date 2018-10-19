İstanbul Rallisi, bu yıl İbrahim Çağlar anısına düzenlenecek

İSTANBUL (AA) - İstanbul Rallisi, bu yıl İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) merhum Başkanı İbrahim Çağlar anısına düzenlenecek.

İTO'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Otomobil Sporları Kulübü (İSOK) tarafından İTO, Budget, B-Plas, FIAT, Intercity ve Tuzla Belediyesi'nin katkıları ile organize edilen 39. İstanbul Rallisi yarın başlıyor. Ralli, geçen yıl vefat eden İTO Başkanı İbrahim Çağlar’ın anısına "İTO-İbrahim Çağlar 39. İstanbul Rallisi" olarak anılıyor.

2018 Türkiye Ralli Şampiyonası’nda özel ve ara etaplarda ekipler, 2 günde toplam 310,81 kilometreyi geride bırakacak. Ekipler, toplam 108,63 kilometre olan Ballıca, Göçbeyli, Yeni Darlık, Esenceli ve İTO Powerstage özel etaplarında en iyi zamana ulaşmaya çalışacak.



İTO Başkanı Şekib Avdagiç, geçen yıl vefat eden merhum İTO Başkanı İbrahim Çağlar'ı bu vesileyle rahmetle andıklarını belirterek, tüm yarışseverleri İstanbul Rallisi'ne çağırdı.

Verilen bilgiye göre, ralli merkezi olarak Intercity İstanbul Park akademi binasının kullanılacağı yarışın startı, yarın saat 12.00’de Intercity İstanbul Park pisti ana tribün arkası 1. etkinlik alanından verilecek.



İkinci güne saat 10.00’da başlayacak olan ekipler, etapları tamamladıktan sonra saat 16.30’da Intercity İstanbul Park ana tribün arkası 1. etkinlik alanında kurulacak finiş podyumuna ulaşacak.



Türkiye Ralli Şampiyonası haricinde, 30 yaş üzeri ralli otomobillerinin katılımına açık Historic Ralli Şampiyonası’na da ev sahipliği yapacak olan organizasyon ayrıca, mahalli kategori ile Ali Sipahi Kupası’nda yarışan sporculara ek puan alma fırsatı yaratacak.