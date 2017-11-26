



İSTANBUL (AA) - İstanbul Süper Enduro Şampiyonası yapıldı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğiyle, Ataköy'deki Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Atletizm Salonu'nda hazırlanan parkurda düzenlenen şampiyonada, 58 sporcu mücadele etti.

Sporcuların, rampaların yanı sıra çeşitli engellere karşı güç ve dayanaklılık sınavı verdiği organizasyonu yaklaşık 5 bin kişi takip etti.

Organizasyondaki İstanbul Büyükşehir Belediye Kupası'nda Bulgar sporcu Teodor Kabakchiev birinci, Fevzi Burak Akbulut ikinci, Rafet Karakuş da üçüncü oldu.

Enduro prestij kategorisinde Kabakchiev, gençlerde Bayram Uysal, ustalarda Murat Kökçü, veteranlarda İsmail Sarışın, hobide de Çağrı Aslan ilk sırada yer aldı.

Dereceye giren sporculara kupalarını, TAF Başkanı Fatih Çintimar, Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Ogün Baysan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Ayhan Kep, Gençlik ve Spor Müdür Yardımcısı Seyda Dursun ve milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu verdi.