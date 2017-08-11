İstanbul'da kiteboard şöleni yarın başlayacak

İSTANBUL (AA) - Avrupa Kiteboard Şampiyonası, Maximum Kiteboard Turkish Open ve İstanbul Boğazı yarışlarının gerçekleştirileceği İstanbul Kite Festival organizasyonu, yarın başlayacak.
Türkiye Yelken Federasyonunun himayesinde Oli Spor Kulübü ve Playmaker Sports & Entertainment tarafından organize edilen etkinlik, 20 Ağustos Pazar günü sona erecek.
İstanbul Boğazı'nda yarın Cross Bosphorus Race etabı ile başlayacak etkinlikte, Avrupa ve Türkiye şampiyonası müsabakalarının devamı 20 Ağustos'a kadar Kilyos sahilinde gerçekleştirilecek.
Maximum Kiteboard Turkish Open'da 200 sporcunun Türkiye şampiyonluğu için mücadele edeceği, Avrupa Kiteboard Şampiyonası'nda ise 22 ülkeden 60 sporcunun yer alacağı duyuruldu.