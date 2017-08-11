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İstanbul'da kiteboard şöleni yarın başlayacak

- Avrupa Kiteboard Şampiyonası, Maximum Kiteboard Turkish Open ve İstanbul Boğazı yarışlarının yapılacağı İstanbul Kite Festival, yarın İstanbul Boğazı'nda ilk etap yarışlarıyla start alacak

İstanbul'da kiteboard şöleni yarın başlayacak


İSTANBUL (AA) - Avrupa Kiteboard Şampiyonası, Maximum Kiteboard Turkish Open ve İstanbul Boğazı yarışlarının gerçekleştirileceği İstanbul Kite Festival organizasyonu, yarın başlayacak.

Türkiye Yelken Federasyonunun himayesinde Oli Spor Kulübü ve Playmaker Sports & Entertainment tarafından organize edilen etkinlik, 20 Ağustos Pazar günü sona erecek.

İstanbul Boğazı'nda yarın Cross Bosphorus Race etabı ile başlayacak etkinlikte, Avrupa ve Türkiye şampiyonası müsabakalarının devamı 20 Ağustos'a kadar Kilyos sahilinde gerçekleştirilecek.

Maximum Kiteboard Turkish Open'da 200 sporcunun Türkiye şampiyonluğu için mücadele edeceği, Avrupa Kiteboard Şampiyonası'nda ise 22 ülkeden 60 sporcunun yer alacağı duyuruldu.

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Avrupa Kiteboard Şampiyonasıİstanbul Boğazıİstanbul Kite FestivalKiteboardMaximum Kiteboard Turkish Open
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