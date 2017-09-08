İstanbul'da tenis heyecanı





İSTANBUL (AA) - Tenis Eskrim Dağcılık (TED) Kulübünün ev sahipliğini yaptığı ATP Challenger Turu'nun prestijli turnuvalarından American Express İstanbul Challenger yarın oynanacak eleme müsabakalarıyla başlayacak.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, toplam 75 bin dolar ödüllü organizasyonda çiftler finali 16 Eylül, tekler finali ise 17 Eylül'de oynanacak.​

Bu yıl 69. kez düzenlenecek turnuvaya, tek erkeklerde dünya sıralamasında ilk 100'de yer alan 4 sporcunun katılacağı açıklandı. American Express İstanbul Challenger'ın son şampiyonu Tunuslu Malek Jaziri'nin 1 numaralı seribaşı olarak mücadele vermeye hazırlandığı turnuvada Özbek Denis Istomin, Rumen Marius Copil ve Ukraynalı Sergiy Stakhovsky de kupa için iddialı isimler arasında bulunuyor.

ATP Challenger turnuvasında Cem İlkel, Marsel İlhan, Altuğ Çelikbilek, Anıl Yüksel, Tuna Altuna gibi milli tenisçiler de boy gösterecek.