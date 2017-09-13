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"İstanbul'dan iyi bir neticeyle dönmemiz gerekir"

- Gazişehir Gaziantep Teknik Direktör Kalpar: "İstanbulspor maçıyla seri yakalamak istiyoruz"


GAZİANTEP (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Hüseyin Kalpar, ligin 5. haftasında karşılaşacakları İstanbulspor maçıyla seri yakalamak istediklerini bildirdi.

Kalpar, kulüp tesislerindeki idman öncesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, geride kalan 4 haftada sadece 1 galibiyet aldıklarını söyledi.

Deplasmandaki 2 maçta mağlup olmadıklarını ifade eden Kalpar, "Kendi sahamızdaki Gaziantepspor maçını kaybetmemiş olsaydık şu an hedeflediğimiz noktalarda olacaktık." dedi.

Adanaspor galibiyetini unutup, önlerine bakmaya çalıştıklarını anlatan Hüseyin Kalpar, şöyle konuştu:

"İstanbulspor maçı çok değerli bir maç. İstanbul'dan iyi bir neticeyle dönmemiz gerekir. Bizim gibi yukarıyı hedefleyen takımlar seri yakalamak zorundadır. Biz de İstanbulspor maçıyla seri yakalamak istiyoruz. Daha sonra Eskişehirspor ve Denizlispor maçları var. Hedeflediğimiz başarı ancak seriyle gelir. Bir mağlubiyet, bir galibiyet bize yetmez."


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FutbolGazişehir GaziantepHüseyin KalparİstanbulsporTFF 1. Lig
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