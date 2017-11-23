SAMSUN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'un sportif direktör Coşkun Zeren, "Önümüzdeki 5 maçtan en az 12 puan almaz lazım." dedi.

Sezon başında görevinden istifa eden Zeren, Kulüp Başkanı Erkurt Tutu'nun ricası üzerine 4 ay sonra görevine geri döndü.

Coşkun Zeren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Samsunspor'da tekrar görev almanın kendisini sevindirdiğini söyledi.

Ligin ilk yarısının son 5 haftasının Samsunspor için son derece önemli olduğunu vurgulayan Zeren, "İstanbulspor maçı ile yükselişe geçmeyi bekliyoruz. İlk yarının son 5 haftası, ligin ikinci yarısındaki hedefimizi belirleyecek. Önümüzdeki 5 maçtan en az 12 puan almaz lazım. Puan sıralamasında üstümüzde yer alan takımlarla çok puan farkı yok." ifadelerini kullandı.

Sezona küçük sıkıntılarla başladıklarını, sakatlıkların sorun oluşturduğunu anlatan Zeren, "Diğer oyuncularımız da ancak forma giymeye başladı. Orta sahada Kenan Karışık'ın sakat, Çağrı Ortakaya'nın da cezalı olması son hafta bizi oldukça fazla zorladı." diye konuştu.

Samsunspor, 25 Kasım Cumartesi günü deplasmanda yapacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Engin İpekoğlu yönetiminde sürdürdü.