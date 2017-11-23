Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi sıra gecesi Soçi Abdullah Keleş HDP Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen
Ette devrim yaptı
Ette devrim yaptı
20 milyar lira bütçesi var
20 milyar lira bütçesi var
Güvenli interneti seçtiler
Güvenli interneti seçtiler
2 bin bekçi alınacak
2 bin bekçi alınacak
180 milyon liralık yatırım
180 milyon liralık yatırım

"İstanbulspor maçı ile yükselişe geçmeyi bekliyoruz"

- Samsunspor Sportif Direktörü Zeren: "İlk yarının son 5 haftası, ligin ikinci yarısındaki hedefimizi belirleyecek. Önümüzdeki 5 maçtan en az 12 puan almaz lazım"

SAMSUN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'un sportif direktör Coşkun Zeren, "Önümüzdeki 5 maçtan en az 12 puan almaz lazım." dedi.

Sezon başında görevinden istifa eden Zeren, Kulüp Başkanı Erkurt Tutu'nun ricası üzerine 4 ay sonra görevine geri döndü.

Coşkun Zeren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Samsunspor'da tekrar görev almanın kendisini sevindirdiğini söyledi.

Ligin ilk yarısının son 5 haftasının Samsunspor için son derece önemli olduğunu vurgulayan Zeren, "İstanbulspor maçı ile yükselişe geçmeyi bekliyoruz. İlk yarının son 5 haftası, ligin ikinci yarısındaki hedefimizi belirleyecek. Önümüzdeki 5 maçtan en az 12 puan almaz lazım. Puan sıralamasında üstümüzde yer alan takımlarla çok puan farkı yok." ifadelerini kullandı.

Sezona küçük sıkıntılarla başladıklarını, sakatlıkların sorun oluşturduğunu anlatan Zeren, "Diğer oyuncularımız da ancak forma giymeye başladı. Orta sahada Kenan Karışık'ın sakat, Çağrı Ortakaya'nın da cezalı olması son hafta bizi oldukça fazla zorladı." diye konuştu.

Samsunspor, 25 Kasım Cumartesi günü deplasmanda yapacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Engin İpekoğlu yönetiminde sürdürdü.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Coşkun ZerenFutbolİstanbulsporSamsunsporTFF 1. Lig
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5