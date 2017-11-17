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İstanbulspor'da hedef galibiyet

- İstanbulspor Teknik Direktörü Koşukavak: - "Bizi herkes başarılı görüyor. Biz 17 puanda Çaykur Rizespor 18 puanda. Puan hedefi olarak bakıldığında doğru yoldayız.

İstanbulspor'da hedef galibiyet

RİZE (AA) - TFF 1. Lig'de 19 Kasım Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak İstanbulspor'un teknik direktörü Yalçın Koşukavak, maçı kazanarak yollarına devam etmek istediklerini söyledi.

Yalçın, Rize'nin İyidere ilçesinde kamp yaptığı otelde kulüp başkan yardımcısı Muhammet Mete ile birlikte gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Yalçın, Çaykur Rizespor'un iddialı bir ekip olduğunu, hafta sonu işlerinin hiç kolay olmadığını belirtti.

Son haftalarda aldığı sonuçların kimseyi kandırmaması gerektiğine değinen Koşukavak, "Kadrosu çok iddialı. Çaykur Rizepsor'un şampiyonluk hedefleri var. Bizim farklı kulüp ve oyuncu planlarımız var. Biz uzun soluklu ve proje takımıyız. Bizim adımıza zor bir maç. İnşallah kazanarak yolumuza devam ederiz." diye konuştu.

Milli maçlar nedeniyle verilen arayı doğru geçirmenin önemli olduğunun altını çizen Koşukavak, "Bazen ritim yakaladığınızda ara olmamasını düşünürsünüz. Kötü gittiğiniz zaman nefes alma durumu var. Milli arayı ne olumlu ne olumsuz düşünüyorum. Milli arayı en kıymetli şekilde değerlendirmek önemli." ifadelerini kullandı.

Yeni çıkan bir ekip olmalarına rağmen iyi işler yaptıklarını beliren Koşukavak, "Bizi herkes başarılı görüyor. Biz 17 puanda Çaykur Rizespor 18 puanda. Puan hedefi olarak bakıldığında doğru yoldayız. Adaptasyon sorunumuza bakınca oyun içerisinde olgunluk yaşayamıyoruz. Bunu 10 haftada aşamadık. Zaman zaman zorlanıyoruz. Takım kurarken bunu düşünerek hareket ettik ve genç ekip olmanın eksikliklerini atlatmak zor." şeklinde konuştu.

İstanbulspor'un Rizeli başkan yardımcısı Muhammet Mete ise yıllarca Çaykur Rizespor tribünlerinde yer aldığını ve Karadeniz ekibin başarısı için çalıştığını söyledi.

Ailesininde herkesin Çaykur Rizespor taraftarı olduğuna değinen Mete, "İstanbulspor için görev yapıyoruz. Profesyonel insanlarız. Tek hedefimiz galibiyet. İnşallah iyi oynayarak kazanırız. Gönlüm her iki takımın birlikte Süper Lig'e çıkmasından yana." yorumunu yaptı.

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FutbolİstanbulsporTFF 1. LigYalçın Koşukavak
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