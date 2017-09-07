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İstanbulspor'dan çifte imza

- Sarı-siyahlı ekip, Jean-Jacques Bougouhi ve Oğuzhan Berber'i renklerine bağladı

İstanbulspor'dan çifte imza


İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, Fildişi Sahilli oyuncu Jean-Jacques Bougouhi ve Oğuzhan Berber'i kadrosuna kattı.

Sarı-siyahlı ekibin Twitter hesabından yapılan duyuruda geçen sezonu Finlandiya'nın Helsinki takımında tamamlayan forvet Bougouhi ile iki yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. İstanbulspor, ayrıca Kayserispor'dan orta saha oyuncusu Oğuzhan Berber'i de kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Geçen sezon Adana Demirspor forması giyen Oğuzhan Berber, 31 lig maçında forma giymişti.

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FutbolİstanbulsporJean-Jacques BougouhiOğuzhan BerberTFF 1.LigTransfer
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