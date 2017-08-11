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İstanbulspor'un konuğu Eskişehirspor

- TFF 1. Lig'de 9 yıl sonra mücadele edecek İstanbul temsilcisi, yarın sahasında Eskişehirspor'u ağırlayacak

İstanbulspor'un konuğu Eskişehirspor


İSTANBUL (AA) - Spor Toto 2. Lig Beyaz Grubu şampiyon tamamlayarak 9 yıl aradan sonra TFF 1. Lig'e yükselen İstanbulspor, yarın sahasında Eskişehirspor ile karşılaşacak.

İstanbulspor ile Eskişehirspor arasında Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Son olarak 2007-2008 sezonunda 1. Lig'de mücadele eden İstanbulspor, o yılı 17. sırada bitirerek 2. Lig'e düştü.

Bu süreçte 4 sezon 2. Lig, 5 sezon ise 3. Lig'de boy gösteren sarı-siyahlılar, 2014-2015'te yükseldiği 2. Lig'deki ikinci sezonunda şampiyonluk sevinci yaşadı.

Türk futbolunun en köklü ekiplerinden biri olan ve 1926 yılında kurulan sarı-siyahlılar, Süper Lig'de 23 sezon mücadele etti.

Uzun bir aranın ardından TFF 1. Lig'e yükselen teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetimindeki İstanbulspor, Eskişehirspor mücadelesini kazanarak lige iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

Geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'i Sivasspor ve Evkur Yeni Malatyaspor'un ardından 3. sırada tamamlayan ve Göztepe'ye play-off finalinde kaybederek Süper Lig'in kapısından dönen teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki Eskişehirspor ise İstanbulspor karşısında galibiyet arayacak.

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EskişehirsporFutbolİstanbulsporTFF 1. Lig
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