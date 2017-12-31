İstatistikler Medipol Başakşehir'den yana





İSTANBUL (AA) - ERCAN ÇAKAR - Eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'de sezonun ilk yarısını lider kapatan ekipler, çoğunlukla lig sonunda da şampiyonluğa ulaşıyor.

Maçlar iki grup halinde yapıldığı için 1959 yılındaki ilk sezonun değerlendirmeye alınmadığı araştırmaya göre, sezonun ilk yarısını önde bitiren takımlar büyük oranda sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslüyor.

Lig tarihinde, 1959 yılı dışında geride kalan 58 sezonda (bu sezon hariç), 32 kez ilk yarıyı lider, 17 kez ikinci, 7 kez üçüncü, birer kez de beşinci ve altıncı bitiren takımlar şampiyon oldu.

Ligde şimdiye dek Galatasaray 21, Fenerbahçe 16, Beşiktaş 10, Trabzonspor 6, Sivasspor ve Medipol Başakşehir (bu sezon dahil) ikişer, Altay ve Kocaelispor da birer kez ilk yarıları lider tamamladı.

Süper Lig'de "Dört büyükler" dışında ilk yarıyı lider tamamlayıp, şampiyonluğa ulaşan takım olmadı.





- Son 6 sezonun 4'ünde ilk yarı liderleri şampiyon oldu





Süper Lig'de son 6 sezonun 4'ünde ilk yarıyı zirvede tamamlayan takımlar, sezon sonunda kupayı müzesine götürdü.

Ligde 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında ilk yarıyı önde geçen Galatasaray, 2013-2014 sezonunda ilk devreyi lider bitiren Fenerbahçe ve 2015-2016 sezonunda devreyi lider kapatan Beşiktaş, sezon sonunda şampiyonluk kupasını kaldırdı.





- Medipol Başakşehir geçen sezon kupayı Beşiktaş'a kaptırdı





Süper Lig'de geçen sezonun ilk yarısını lider bitiren Medipol Başakşehir, şampiyonluğa ulaşamadı.

Turuncu-lacivertli takım, tarihinde ilk kez ilk yarısını önde geçtiği sezonda ikinci olurken, şampiyonluk kupasını Beşiktaş kaldırdı.





- Dördüncülerin şampiyonluğu yok





Süper Lig'de habere konu olan 58 sezonda ilk yarıyı dördüncü sırada bitiren hiçbir takım şampiyon olamadı.

Bu sezon devre arasına dördüncü giren Beşiktaş, sezon sonunda şampiyonluğa ulaşması durumunda, lig tarihinde bir ilki gerçekleştirecek.





- İlk yarıların lideri Galatasaray





Son 59 sezonda (bu sezon dahil) ligin ilk yarılarını en çok lider kapatan takım Galatasaray oldu.

Sarı-kırmızılılar, söz konusu 59 sezonun 21'inde devreyi lider kapadı ve toplamda 20 kez şampiyonluk yaşadı.

Fenerbahçe, 16 kez ilk yarıyı lider bitirdi, 18 kez (ilk sezondaki şampiyonluğu değerlendirmeye alınmadı) şampiyonluk ipini göğüslemeyi başardı. On kez ilk yarı lideri olan Beşiktaş toplamda 13 kez, Trabzonspor 6 kez devreyi önde kapatıp 6 kez, ilk yarıları hiç lider bitiremeyen Bursaspor ise bir kez şampiyonluğa ulaştı.





- En ilginç sezonlar





- 1969-1970'de ilk yarıyı lider kapatan Altay, sezonu şampiyon Fenerbahçe'nin 8 puan gerisinde bitirdi.

- Ligin en ilginç sezonlarından birisi 1974-1975'te yaşandı. Ligin ilk yarısını lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, sezon sonunda rakibine 5 puan fark atarak, 2 puanlı ligde zoru gerçekleştirdi ve şampiyonluğa ulaştı.

- 1983-1984'te ilk yarıyı 25 puanla lider kapatan Galatasaray, sezonu şampiyon Trabzonspor'un 6 puan gerisinde, ancak 3. sırada tamamlayabildi.

- 1994-1995'te yine ilk yarı lideri Galatasaray, sezon sonunda ipi göğüsleyen Beşiktaş'ın 10 puan gerisinde kaldı.

- 1997-1998 sezonunun ilk yarısını lider Fenerbahçe'nin tam 6 puan gerisinde 3. sırada tamamlayan Galatasaray, ligin ikinci yarısında ortaya koyduğu performansla rakibine 4 puan fark atıp şampiyon oldu.

- 2003-2004 sezonunda Beşiktaş, inanılması zor bir düşüş yaşadı. İlk yarıyı 8 puan önünde kapattığı rakibi Fenerbahçe şampiyonluğa ulaşırken, siyah-beyazlılar sezonu tam 14 puan geride, 3. sırada bitirebildi.

- 2007-2008 sezonunda ilk yarıyı lider kapatan Sivasspor, sezonu gol averajıyla 4. bitirdi.

- 2008-2009'da ise ilk yarıyı 31 puanla lider Sivasspor'un 6 puan gerisinde, ancak 6. sırada tamamlayabilen Beşiktaş, sezon sonunda 2. sıradaki Sivasspor'a 5 puan fark atarak şampiyonluğa ulaşıp, bu alanda bir ilki gerçekleştirdi.

- 2010-2011 sezonunda ilk yarıyı 42 puanla, 15 sezon sonra lider tamamlayan Trabzonspor, 9 puan gerisinde 3. sıradaki Fenerbahçe'nin ikinci yarıda 17 maçtan 16'sını kazanmasıyla, 82 puan ve averajla şampiyonluğu rakibine kaptırdı.





- İlk yarı liderleri ve şampiyonlar





Lig tarihinde, 1959 dışındaki 58 sezonda ilk yarıyı lider kapatan ve sezon sonunda şampiyon olan takımlar şunlar:

Sezonİlk yarı lideriŞampiyon1959-60BeşiktaşBeşiktaş1960-61GalatasarayFenerbahçe1961-62GalatasarayGalatasaray1962-63GalatasarayGalatasaray1963-64BeşiktaşFenerbahçe1964-65FenerbahçeFenerbahçe1965-66BeşiktaşBeşiktaş1966-67FenerbahçeBeşiktaş1967-68FenerbahçeFenerbahçe1968-69GalatasarayGalatasaray1969-70AltayFenerbahçe1970-71GalatasarayGalatasaray1971-72GalatasarayGalatasaray1972-73GalatasarayGalatasaray1973-74FenerbahçeFenerbahçe1974-75GalatasarayFenerbahçe1975-76FenerbahçeTrabzonspor1976-77TrabzonsporTrabzonspor1977-78FenerbahçeFenerbahçe1978-79TrabzonsporTrabzonspor1979-80TrabzonsporTrabzonspor1980-81TrabzonsporTrabzonspor1981-82FenerbahçeBeşiktaş1982-83FenerbahçeFenerbahçe1983-84GalatasarayTrabzonspor1984-85BeşiktaşFenerbahçe1985-86GalatasarayBeşiktaş1986-87GalatasarayGalatasaray1987-88GalatasarayGalatasaray1988-89BeşiktaşFenerbahçe1989-90BeşiktaşBeşiktaş1990-91GalatasarayBeşiktaş1991-92BeşiktaşBeşiktaş1992-93KocaelisporGalatasaray1993-94GalatasarayGalatasaray1994-95GalatasarayBeşiktaş1995-96TrabzonsporFenerbahçe1996-97GalatasarayGalatasaray1997-98FenerbahçeGalatasaray1998-99FenerbahçeGalatasaray1999-00GalatasarayGalatasaray2000-01GalatasarayFenerbahçe2001-02GalatasarayGalatasaray2002-03BeşiktaşBeşiktaş2003-04BeşiktaşFenerbahçe2004-05FenerbahçeFenerbahçe2005-06FenerbahçeGalatasaray2006-07FenerbahçeFenerbahçe2007-08SivassporGalatasaray2008-09SivassporBeşiktaş2009-10FenerbahçeBursaspor2010-11TrabzonsporFenerbahçe2011-12GalatasarayGalatasaray2012-13GalatasarayGalatasaray2013-14FenerbahçeFenerbahçe2014-15FenerbahçeGalatasaray2015-16BeşiktaşBeşiktaş2016-17Medipol Başakşehir Beşiktaş2017-18Medipol Başakşehir ?

Not: Türkiye 1. Futbol Ligi'nin başladığı tarih Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 1959 yılı olarak kabul edilmesine karşın, TFF Tahkim Kurulunun 2002 yılında, Beşiktaş'ın 1956-1957 ve 1957-1958 sezonlarında Türkiye Ligi şampiyonu olduğuna ve bu şampiyonlukların TFF yıldız kriterine dahil edileceğine karar verilmesi sebebi ile toplam şampiyonluk sayısı, toplam lig sezonu sayısından 2 fazladır.