İşte 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri sonuçları - Elemelerde 3 grupta 9 maç oynandı





İSTANBUL (AA) - 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 7. haftasına, 3 grupta oynanan 9 maçla devam edildi.



Rusya'nın ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belirleneceği elemelerde C, E ve F gruplarında 9 karşılaşma oynandı.



Elemelerde C Grubu'nda Almanya deplasmanda Çekya'yı 2-1 yendi. Çekya'nın başkenti Prag'daki Eden Arena'da oynanan maçta Almanya 4. dakikada Timo Werner'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Ev sahibi ekip 78. dakikada Vladimir Darida'nın attığı golle skora 1-1'lik eşitlik getirse de Almanya 88. dakikada Mats Hummels'in kafa golüyle karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

D Grubu'nda Danimarka konuk ettiği Polonya'yı 4-0 mağlup etti. Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Thomas Delaney, 42. dakikada Andreas Cornelius, 59. dakikada Nicolai Jorgensen ve 80. dakikada Christian Eriksen kaydetti.

Gruplarda oynanan 9 karşılaşmada alınan sonuçlar şöyle:

C Grubu:



Çekya-Almanya: 1-2

Norveç-Azerbaycan: 2-0

San Marino-Kuzey İrlanda: 0-3







E Grubu:



Kazakistan-Karadağ: 0-3



Danimarka-Polonya: 4-0



Romanya-Ermenistan: 1-0







F Grubu:



Litvanya-İskoçya: 0-3



Malta-İngiltere: 0-4



Slovakya-Slovenya: 1-0