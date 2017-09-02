İşte Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Sonuçları - Elemelerde 3 grupta 8 maç oynandı - I Grubu'nda yer alan Türkiye deplasmanda Ukrayna'ya 2-0 yenildi. Gruptaki diğer maçta İzlanda konuk olduğu Finlandiya'ya 1-0 mağlup oldu. Hırvatistan-Kosova karşılaşması ise olumsuz hava şartları nedeniyle yarına ertelendi





İSTANBUL (AA) - 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 7. haftasında, 3 grupta 8 maç oynandı.



Rusya'nın ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belirleneceği elemelerde D, G ve I gruplarında 8 karşılaşma oynandı.



Elemelerde I Grubu'nda yer alan Türkiye konuk olduğu Ukrayna'ya 2-0 yenildi.



Grubun diğer maçında İzlanda deplasmanda Finlandiya'ya 1-0 yenildi. Ev sahibi ekip 8. dakikada Alexander Ring'in attığı golle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı. İzlanda'da Rurik Gislason 76. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de oynanan grubun diğer maçı ise 0-0 devam ederken yoğun yağış nedeniyle 27. dakikada ertelendi. Hırvatistan ile Kosova yarın kaldığı yerden müsabakaya devam edecek.

G Grubu'nda İspanya konuk ettiği İtalya'yı 3-0 yendi. Ev sahibinin gollerini 14 ve 40. dakikalarda Isco, 77. dakikada Alvaro Morata kaydetti.



Gruplarda oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:





D Grubu:



Gürcistan-İrlanda Cumhuriyeti: 1-1



Galler-Avusturya: 1-0



Sırbistan-Moldova: 3-0





G Grubu:



İspanya-İtalya: 3-0



İsrail-Makedonya: 0-1



Arnavutluk-Liechtenstein: 2-0



I Grubu:



Ukrayna-Türkiye: 2-0



Finlandiya-İzlanda: 1-0



Hırvatistan-Kosova: (Hava şartları nedeniyle yarına ertelendi.)