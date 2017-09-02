Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape martin bernhart bağlama ustası Bayramlaşma töreni
Yüzüne göster hesabı öde
Göster yüzünü öde hesabı
Herşeyi dizüstüne taşıdı
Herşeyi dizüstüne taşıdı
ÇKP Kongresi yapılıyor
ÇKP Kongresi yapılıyor
Doluluk yüzde 90'lara ulaştı
Doluluk yüzde 90'lara ulaştı
Bayburt'a ne yapsak azdır
Bayburt'a ne yapsak azdır

İşte Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Sonuçları

- Elemelerde 3 grupta 8 maç oynandı - I Grubu'nda yer alan Türkiye deplasmanda Ukrayna'ya 2-0 yenildi. Gruptaki diğer maçta İzlanda konuk olduğu Finlandiya'ya 1-0 mağlup oldu. Hırvatistan-Kosova karşılaşması ise olumsuz hava şartları nedeniyle yarına ertelendi

İşte Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Sonuçları


İSTANBUL (AA) - 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 7. haftasında, 3 grupta 8 maç oynandı.

Rusya'nın ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belirleneceği elemelerde D, G ve I gruplarında 8 karşılaşma oynandı.

Elemelerde I Grubu'nda yer alan Türkiye konuk olduğu Ukrayna'ya 2-0 yenildi.

Grubun diğer maçında İzlanda deplasmanda Finlandiya'ya 1-0 yenildi. Ev sahibi ekip 8. dakikada Alexander Ring'in attığı golle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı. İzlanda'da Rurik Gislason 76. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de oynanan grubun diğer maçı ise 0-0 devam ederken yoğun yağış nedeniyle 27. dakikada ertelendi. Hırvatistan ile Kosova yarın kaldığı yerden müsabakaya devam edecek.
G Grubu'nda İspanya konuk ettiği İtalya'yı 3-0 yendi. Ev sahibinin gollerini 14 ve 40. dakikalarda Isco, 77. dakikada Alvaro Morata kaydetti.

Gruplarda oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:


D Grubu:

Gürcistan-İrlanda Cumhuriyeti: 1-1

Galler-Avusturya: 1-0

Sırbistan-Moldova: 3-0


G Grubu:

İspanya-İtalya: 3-0

İsrail-Makedonya: 0-1

Arnavutluk-Liechtenstein: 2-0

I Grubu:

Ukrayna-Türkiye: 2-0

Finlandiya-İzlanda: 1-0

Hırvatistan-Kosova: (Hava şartları nedeniyle yarına ertelendi.)
İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeFutbolD2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa ElemeleriG Ve I Grupları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5