



ANKARA (AA) - BUĞRA ERSAVAŞ - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Türk Telekom'un başantrenörü Burak Gören, sezonun ilk yarısında başarılı bir performans sergilediklerini belirterek, "İstikrarlı yapımızı devam ettirebilmek en önemli hedefimiz." dedi.

Burak Gören, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin ilk yarısını 4. sırada bitirdiklerini, ULEB Avrupa Kupası'nda da başarılı sonuçlar aldıklarını söyledi.

Başkent temsilcisinin başına Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde mücadele ettikleri geçen sezon geldiklerini hatırlatan Gören, "Göreve, Türk Telekom'un marka değerini ve basketboldaki yerini bilerek başladık. Hedefleri belirlerken de hep uzun vadeli düşündük ve kulübümüzü ait olduğu lige döndürmek, istikrarlı bir yapıya kavuşturmak için çalışmaya başladık. Bu seneki hedeflerden önce bu gelişime değinmek lazım. Elde edilen başarılı sonuçlar, geçen seneden başlayan organizasyonun sonucu. Lige yeni çıkmış bir takım olmamıza rağmen hem Avrupa Kupası'nda hem de ligde başarılı sonuçlara imza attık." diye konuştu.

Başarıyı yakalamaya çalışırken bir yandan da Ankara seyircisini tekrar salona çekebilmek için mücadele ettiklerini dile getiren Gören, şunları kaydetti:

"Ankara seyircisini, özlediği basketbola kavuşturma ve salonu doldurmak da önceliklerimiz arasında yer aldı. Çok önemli takımları yenerek, ligin önemli takımları arasında yer aldık. Ankara'yı tekrar basketbol şehri olması yönünde motive ettik. Türk Telekom, Ankara basketbolunun lokomotifi, en önemli markasıdır. Türk Telekom, ait ve alışık olduğu ligde seyircisiyle buluştu. Normal sezonun bitiminde mutlaka play-off bandının içinde kalmamız lazım. İstikrarlı yapımızı devam ettirebilmek en önemli hedefimiz. Bulunduğumuz pozisyonu korumak istiyoruz."





- "Mütevazı şekilde yola devam etmeyi daha yararlı görüyoruz"





Burak Gören, başarılı sonuçların ardından taraftarlardan "şampiyonluk" sesleri yükselmeye başladığını ancak bunun kolay bir süreç olmadığını vurguladı.

Şampiyonluğun herkese hoş gelen ve motive eden bir kelime olduğuna değinen genç antrenör, şunları söyledi:

"Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi, Avrupa'nın sayılı liglerinden bir tanesi. Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes gibi çok dominant takımlar var. Bu iki ekip THY Avrupa Ligi'nin çok önemli takımları arasında yer alıyor. Fenerbahçe Beko, son 4 yılda Dörtlü Final'de oynadı ve birinde de şampiyon oldu. Türkiye liginde şampiyonluk kelimesini telafuz ederken, belirli parametreleri geçmek ve sağlam adımlarla ilerlemek gerekiyor. 'Şampiyon olacağız.' demek dünyanın en kolay söylemlerinden olabilir ama bunun altını doldurmak lazım. Şampiyonluğu tabii ki isteriz ama şu anda ayakları yere sağlam basan, mütevazı şekilde yola devam etmeyi daha yararlı görüyoruz."





- Sevgi ve saygının önemi





Başantrenör Gören, başarıya giden yolda birlik ve beraberliğin büyük bir önem taşıdığının altını çizerek, kulüp başkanı Şükrü Kutlu ve yönetim kurulu üyelerine kendilerine sağladıkları rahat çalışma ortamı için teşekkür etti.

Başkan ve yönetim kurulunun kendilerini hep motive ettiğini ve tüm isteklerini yerine getirmeye çalıştığını dile getiren Gören, şöyle devam etti:

"Herkesin kendi işine odaklandığı, en fazla katkıyı verdiği bir yönetim anlayışımız var. Başarıya giden yolda bu çok önemli. Türk Telekom, geçmişte önemli başarıları bulunan, organizasyonu kuvvetli bir takım. Bazı eksiklerimiz vardı, bunları da idari ve teknik anlamda kapatıyoruz. İdari anlamda Cenk Duraklar'ın olması çok önemli. Yönetimle teknik ekip arasında bağlantının kurulması, işleyişin doğru gidebilmesi, kulüp organizasyonunun sağlıklı adımlarla büyüyebilmesi için kendisinin bizimle olması önemli. Ekibiyle birlikte bize çok sağlıklı bir çalışma alanı yaratıyor. Aldığımız yük ve sorumluluk, tek başına halledilebilecek bir konu değil. Teknik ekip bu anlamda büyük önem taşıyor. Ekibimdeki insanlar karakterleri, potansiyelleriyle ve iş alanlarındaki becerileriyle öne çıkıyor. İleride çok daha önemli yerlerde olacaklar. Burada yükü hep beraber üstleniyoruz. Candost Volkan, Özgür Adıgüzel, İlter Türkmen ve Tolga Altun'dan oluşan, çok özveriyle çalışan bir ekibimiz var. Sevginin ve saygının başarıya giden yolda en önemli etkenlerden birisi olduğuna inanıyorum. Hepsine tek tek çok teşekkür ediyorum."

Gören, Türk Telekom'un kadro yapılanmasıyla ilgili olarak da görüşlerini açıklayarak, "Geçen sezon Türkiye Basketbol 1. Ligi'ni erken bitirince, oyuncu seçimleri açısından zamanımız oldu. Geçen seneden bu seneye 8 kontrat taşıdık, bu takımın temellerini atmıştık. Yabancı oyuncu konusunda uzun bir çalışmamız oldu. Orada da tanıdığımız, karakterleri düzgün oyunculara yöneldik. Hem seçimlerimiz hem gelen isimlerin buraya adaptasyonu başarılı oldu. Buradaki sağlam yapı gelenleri de etkiledi. Oyuncuların huzurlu olmalarını sağladık ve teknik ekiple ilişkilerini sağlam bir yapıya oturttuk. Böyle de devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.





- All-Star 2019 organizasyonu





Burak Gören, All-Star 2019 organizasyonunda Asya Karması'nın antrenörlüğünü yaptığını hatırlatarak, kulübü, kendisi ve ekibi açısından gurur duydukları bir gece yaşadıklarını söyledi.

Türk Telekom olarak geçen sezondan itibaren başarılar yakaladıklarını belirten Gören, şunları kaydetti:

"All-Star organizasyonunda antrenör olarak görev almayı, 19 yıllık bir emeğin karşılığı olarak görüyorum. Bu organizasyonda ekip halinde yer aldık. Emek veren, orada temsil etmemizi sağlayan oyuncularımıza ve kulübümüze teşekkür ediyoruz. Hem kendimizi hem de kulübümüzü temsil ettik. Orada olmak, ailemiz için, bizim için, kulübümüz için gururdu. Bizi oraya layık görenlere de teşekkür ediyoruz."