İsveç Voleybol Federasyonundan Üstündağ'a ziyaret





ANKARA (AA) - İsveç Voleybol Federasyonu heyeti, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ı makamında ziyaret etti.

TVF'den yapılan açıklamaya göre Üstündağ'ı ziyaret eden heyette, İsveç Voleybol Federasyonu Başkanı Saffet Eraybar, İsveç Milli Takımlar Koordinatörü Ismo Peltoarva ve İsveç Milli Ligler Koordinatörü Paul Engstrom yer aldı.

TVF Başkanı Üstündağ, İsveç heyetinin ziyaretinin kendilerini memnun ettiğini belirterek, "Federasyonumuz ile İsveç Federasyonu arasındaki bağlar Saffet Eraybar'ın da büyük katkısıyla her geçen gün artarak güçleniyor. Başkanının Türk olduğu İsveç Voleybol Federasyonunu ailemizin bir parçası olarak görüyoruz. Her iki ülke milli takımlarının hazırlık programlarında, birlikte ortak projeler yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

İsveç heyeti Ankara ziyaretinde, Türkiye Voleybol Federasyonunun farklı departmanlarından genel işleyiş hakkında bilgi alıp tesisleri gezdi. İsveç temsilcileri, benzer projenin kendi ülkelerinde de olduğunu belirttikleri TVF Başkent Voleybol Tesisi içinde yer alan TVF Spor Lisesini de ziyaret ederek, okul müdürü Mehmet Tuna’dan bilgi aldı. Okulun amacı, yönetimsel olarak işleyişi ve voleybol takımları hakkında bilgi veren Tuna, TVF Başkanı Üstündağ ve federasyon yönetiminin, voleybol ile ilgili her projede okullarına büyük destek verdiğini vurguladı.

Ankara'daki kulüp takımlarının antrenmanlarını da seyreden İsveçli ekip, Türkiye'nin, voleybolda başarılara imza atmış dünyanın sayılı ülkelerinden biri olduğunu, aynı zamanda tesisler, proje ve çalışmalar hakkında aldıkları bilgi ve yaptıkları gözlemler sonucu, yönetimsel olarak da profesyonel bir işleyişe şahit olduklarını dile getirdi.