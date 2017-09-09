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İtalya çeyrek finale yükseldi

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turu maçında İtalya, Finlandiya'yı 70-57 mağlup ederek, çeyrek finale yükseldi.

İtalya çeyrek finale yükseldi

İSTANBUL (AA) - 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turu maçında İtalya, Finlandiya'yı 70-57 mağlup ederek, çeyrek finale yükseldi.

İtalya, çeyrek finalde Sırbistan-Macaristan maçının galibiyle karşılaşacak.

Karşılaşmaya etkili başlayan İtalya, Datome, Hackett, Belinelli ve Melli'nin sayılarıyla 4. dakikada 12-5'lik üstünlük yakaladı. İtalya, Datome'nin 3 sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle 6. dakikada farkı çift haneli sayılara çıkardı: 7-17. Wilson'ın skorer oyunuyla farkı eritmeye çalışan Finlandiya karşısında periyot boyunca dış atışlardan 6 isabet bulan İtalya, ilk çeyreği 30-17 önde bitirdi.

İkinci çeyrekte hız kesmeyen İtalya, Belinelli'nin kazandırdığı sayılarla 14. dakikada 17 sayılık farka ulaştı: 21-38. Salin'in basketleriyle farkı azaltmak isteyen Finlandiya'ya Biligha, Filloy, Hackett ve Datome ile karşılık veren İtalya, soyunma odasına 48-29 üstün gitti.

Finlandiya, üçüncü periyotta Koponen ile basketler bulurken, İtalya'da ise Belinelli skor yükünü üstlendi. İtalya, Belinelli ile 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu sayılarla 24. dakikada 20 sayılık farka (36-56) ulaştı. Ardından iki takım da skor üretmekte zorlandı. Finlandiya, Koponen ve Koivisto ile art arda bulduğu 3 sayılık basketlerle 29. dakikada farkı 14 sayıya indirdi: 42-56. İtalya, Biligha'nın pota altından kazandırdığı sayılarla final periyoduna 58-42 önde girdi.

Dördüncü çeyreğe Finlandiya istekli başladı. Finlandiya, Kotti'nin serbest atış çizgisinden kaydettiği basketlerle 37. dakikada farkı tek haneli sayılara düşürdü: 55-64. Son bölümde Finlandiya'nın farkı eritme çabaları karşısında özellikle Hackett ile kritik anlarda sayılar bulan İtalya, karşılaşmadan 70-57 galip ayrıldı.

Muhabir: Emre Doğan

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2017 Avrupa Basketbol ŞampiyonasıBasketbolFinlandiyaItalyaSpor
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