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İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Tavecchio istifa etti

- İtalya Milli Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası finallerine gidememesi, federasyonun başkanı Tavecchio'yu istifa ettirdi

İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Tavecchio istifa etti


ROMA (AA) - İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Başkanı Carlo Tavecchio, milli takımın 2018 FIFA Dünya Kupası finallerine gidememesi nedeniyle görevinden istifa etti.

İtalya Milli Takımı'nın geçen hafta 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda İsveç'e elenerek 60 yıl aradan sonra finallere gidememesi, milli takım teknik direktörü Gian Piero Ventura'nın görevden alınmasının ardından istifaya da yol açtı.

Teknik direktör seçimi nedeniyle kamuoyu ve medyanın eleştirilerine maruz kalan FIGC Başkanı Tavecchio, federasyonun olağanüstü toplanan genel kurulunda istifasını açıkladı.

İtalya Hakem Birliği Başkanı Marcello Nicchi, toplantı çıkışında yaptığı açıklamada, "Tavecchio istifa etti." dedi.

İtalyan haber ajansı ANSA'nın, toplantıyı takip eden kaynaklarına dayandırdığı haberinde ise üyelerden gelen değişim yaklaşımını dikkate aldığını belirten Tavecchio'nun "Siyasi hırs ve ihtiraslar, bu sonucun gerçek sebepleriyle yüzleşmemize izin vermedi." ifadesini kullandığı kaydedildi.

Federasyonun, yeni başkanın belirlenmesi için 90 gün içerisinde seçime gitmesi bekleniyor.

Tavecchio, geçen hafta sonu bir televizyon kanalına verdiği demeçte, başarısızlıktan teknik direktör Ventura'nın sorumlu olduğunu ve bu nedenden dolayı 4 gündür uyku uyumadığını söylemiş ancak istifa etmeye sıcak bakmadığını dile getirmişti.

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