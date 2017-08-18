İtalya liginde santra zamanı





ANKARA (AA) - DOĞA KIRMIZIOĞLU - Milli oyuncular Hakan Çalhanoğlu ve Cengiz Ünder'in mücadele edeceği İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) 2017-2018 sezonunun ilk düdüğü, yarın çalacak.

Sezonun ilk maçında, son 6 yıldır şampiyonluğa uzanan ligin en başarılı takımı Juventus, yarın TSİ 19.00'da Cagliari'yi konuk edecek. Günün diğer mücadelesinde ise bu sezon zirve mücadelesi verecek Napoli, deplasmanda Hellas Verona ile TSİ 21.45'te karşılaşacak.

Inter'in şampiyon olduğu 1929 yılında başlayan Serie A'da geçen sezon küme düşen Empoli, Palermo ve Pescara'nın yerine yeni sezonda SPAL, Hellas Verona ve Benevento mücadele edecek.

Serie A'da son yıllarda elde ettiği başarılarla adından sıkça söz ettiren teknik direktör Massimiliano Allegri yönetimindeki Juventus, bu sezon da ligin en büyük favorisi olarak görülüyor.

Daha önce iki kez kupa kaldırdığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 3 sezonda 2 kez finale çıkmasına rağmen mutlu sona erişemeyen siyah-beyazlı kulüp, bu sezon ligin yanı sıra bu organizasyonda da zirveye çıkmayı hedefliyor.

Kadrosuna Fiorentina'dan Federico Bernardeschi'i 40 milyon avro karşılığında katan Juventus, geçen sezon kiralık oynayan Kolombiyalı Juan Cuadrado'nun bonservisini de Chelsea'den aldı. Medhi Benatia, Wojciech Szczesny, Mattia De Sciglio, Rodrigo Bentancur ve Dario Del Fabro ile kadrosunu güçlendiren İtalya temsilcisi, Bayern Münih'in Brezilyalı oyuncusu Douglas Costa'yı ise kiraladı.

Çinli yatırımcıların satın almasının ardından bu sezon birçok önemli transfere imza atan Milan ise 7 yıl aranın ardından gerileme dönemini sona erdirerek bu sezon şampiyonluğa ulaşmak istiyor.





- Serie A'da iki Türk

Kadrosunu neredeyse baştan sona yenileyen Milan, Juventus'un deneyimli savunmacısı Leonardo Bonucci'yi 42, Porto'nun golcüsü 21 yaşındaki Andre Silva'yı 38, Atalanta'dan Andrea Conti'yi 25, Bayer Leverkusen'den milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nu 20, Wolfsburg'dan Ricardo Rodriguez ve Villarreal'den Mateo Musacchio'yu 18'er, Lazio'dan Lucas Biglia'yı ise 17 milyon avroya kadrosuna kattı.

Genç yaşına rağmen dünyanın en iyi kalecileri arasında gösterilen ve birçok önemli kulübün transfer listesinde yer alan Gianluigi Donnarumma'nın sözleşmesini uzatmayı başaran Milan, kardeşi Antonio Donnarumma'yı da transfer etti.

Tarihinde 3 şampiyonluğu bulunan Roma'nın bu sezon en yüksek bonservis bedelini vererek kadrosuna kattığı oyuncu, Cengiz Ünder oldu. İtalyan temsilcisi, 20 yaşındaki oyuncu için Medipol Başakşehir'e 13,4 milyon avro net, 1,5 milyon avro da ek bedel verdi. Hakan Çalhanoğlu'nun ardından Cengiz'in de İtalya'nın yolunu tutmasıyla, Serie A'da bu sezon forma giyecek Türk oyuncu sayısı 2'ye yükseldi.

Roma'nın bu sezon en fazla bonservis bedeli ödediği diğer oyuncular, 14 milyon avroya Rick Karsdorp, 12,5 milyon avroya Bruno Peres ve 10 milyon avroya Lorenzo Pellegrini oldu. İtalya temsilcisi, Manchester City'nin Sırp oyuncusu Aleksandar Kolarov'u da renklerine bağladı.

2005-2010 sezonları arasında 5 yıl üst üste şampiyonluk yaşamasının ardından eski günlerine dönmeye çalışan Inter ise Fiorentina'dan Uruguaylı Matias Vecino için 24 milyon avro ödedi. Savunmasını da güçlendiren Inter, Sampdoria'dan Milan Skriniar'ı 23, Nice'den Dalbert'i 20 milyon avroya transfer etti.

Son şampiyonluğunu 1989-1990 sezonunda yaşamasına rağmen ligin iddialı takımları arasında yer almayı neredeyse her sezon sürdüren Napoli ise bu sezonki en pahalı transferini, Torino'nun stoperi Nikola Maksimovic'i 20 milyon avroya kadrosuna katarak gerçekleştirdi.





- İlk haftanın programı

Serie A'da ilk haftanın maç programı şöyle:

Yarın: Juventus-Cagliari, Hellas Verona-Napoli

20 Ağustos Pazar: Atalanta-Roma, Crotone-Milan, Lazio-SPAL, Bologna-Torino, Sassuolo-Genoa, Udinese-Chievo, Inter-Fiorentina, Sampdoria-Benevento





- Dünya'nın en değerli liglerinden

İngiltere Premier Lig ve İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) ardından Serie A, dünya futbolunun en değerli üçüncü ligi konumunda bulunuyor.

Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, İtalya liginde mücadele eden 20 takımın toplam piyasa değeri 3,12 milyar avro. Avrupa futbolunun savunması en sert ve teknik ligleri arasında gösterilen Serie A'da Juventus , 495,90 milyon avroluk futbolcu değeriyle başı çekiyor. Napoli 371,58 milyon avro, Milan ise 332,05 milyon avroluk değeriyle Juventus'u izliyor.





- En fazla şampiyon olan takım Juventus

İtalya'nın en üst seviyede oynanan profesyonel lig organizasyonları göz önüne alındığında en fazla şampiyonluk yaşayan takım, 33 kez mutlu sona ulaşan Juventus oldu.

Milan ve Inter 18'er şampiyonlukla İtalya'nın en başarılı ikinci takımı konumunu paylaşırken, onları 9 şampiyonlukla Genoa takip ediyor.