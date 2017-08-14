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İtalya Süper Kupa, Lazio'nun

- Lazio, Juventus'u 3-2 yenerek İtalya Süper Kupa'yı 4. kez kazandı

İtalya Süper Kupa, Lazio'nun


İSTANBUL (AA) - İtalya Süper Kupa maçında Lazio, Juventus'u 3-2 yenerek kupanın sahibi oldu.

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada, geçen sezonun lig ve kupa şampiyonu Juventus ile kupa finalisti Lazio mücadele etti.

Lazio, 32. dakikada Ciro Immobile'nin penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci devrede bir kez daha sahne alan Immobile, 54. dakikada kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı. Rakibine Paulo Dybala'nın 85. dakikada frikik ve 90+1. dakikada penaltıdan attığı gollerle karşılık veren Juventus, durumu 2-2'ye taşıdı.

Karşılaşmanın 90+3. dakikasında rakip fileleri havalandıran Alessandro Murgia, Lazio'ya 3-2'lik galibiyeti getirdi.

Bu sonuçla Lazio, 7. kez mücadele ettiği İtalya Süper Kupa'yı 1998, 2000 ve 2009'un ardından 4. defa müzesine götürdü.


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