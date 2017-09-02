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İtalya'da Hamilton pole pozisyonunda başlayacak

Formula 1'de sezonun 13. yarışı İtalya'da yapılacak. Büyük Britanyalı Hamilton yarışa pole pozisyonunda başlayacak.

İtalya'da Hamilton pole pozisyonunda başlayacak

İSTANBUL (AA) - Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 13. yarışı İtalya Grand Prix'sine Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ilk sıradan başlayacak.

İtalya'nın Monza kentiyle aynı adı taşıyan 5 bin 793 metrelik pistte 53 tur üzerinden yarın gerçekleştirilecek yarışın sıralama turları, etkili olan yağmur nedeniyle gecikmeli olarak tamamlandı.

Formula 1'de üç dünya şampiyonluğu bulunan Mercedes pilotu Lewis Hamilton, 1.35.554'lük derecesiyle kariyerinin 69. pole pozisyonunu elde etti. Bu derecesiyle Büyük Britanyalı pilot, Formula 1'de en çok pole pozisyonu kazanan sürücü konumundaki efsane Alman sporcu Michael Schumacher'in rekorunu kırdı.

Red Bull-TAG Heuer'in Hollandalı pilotu Max Verstappen, 1.36.702'lik süresiyle ikinci sırada yer aldı. Aynı takımdan Avustralyalı Daniel Ricciardo ise 1.36.841'lik zamanıyla yarınki yarışa üçüncü sıradan başlama hakkını elde etti.

Muhabir: Serhat Bağbars

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