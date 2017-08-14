"İtalya'daki birincilik gurur verici"





KASTAMONU (AA) - Kadın Milli Boks Takımı'nın sorumlu antrenörü Cahit Süme, Avrupa Şampiyonası'nda takım halinde elde edilen birinciliğin gurur verici olduğunu söyledi.

İtalya'nın Cascia kentinde gerçekleştirilen şampiyonadan 3 altın madalya alarak dönen ay-yıldızlı takımın sorumlu antrenörü Süme, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyonun takım açısından oldukça güzel geçtiğini belirtti.

Süme, İtalya'ya 6 sporcu ile gittiklerini, 51 kiloda Busenaz Çakıroğlu, 81 kiloda Elif Güneri ve +81 kiloda Şennur Demir'in altın madalya kazandığını hatırlattı.

75 kiloda Busenaz Sürmeneli'nin dünya klasmanında 1 numara olan Hollandalı Nouchka Fontijn'e karşı başa baş giden müsabakada, 3. rauntta yenilerek gümüş madalya aldığını anlatan Süme, şöyle konuştu:

"Şampiyonada 4 sporcumuz finale kalarak göğsümüzü kabarttı. Üç sporcumuz altın madalya alarak İstiklal Marşı'mızı dinletti. Bir sporcumuz da gümüş madalya aldı. Türkiye şampiyonada 4 madalya alarak takım halinde birinci oldu. İtalya'da birçok Avrupa ülkesinin katıldığı şampiyonada elde edilen birincilik hem sporcularımızı hem de bizi gururlandırdı."

Şampiyonanın takıma önemli katkılar sağladığını vurgulayan Süme, "Öncelikle, sporcularımızla takım olma ruhunu yakaladık. Başarılarımız ileride daha da artacak." ifadesini kullandı.