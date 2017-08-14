Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam tatil sanal koruma mevsim
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı
Engellilere ithal araç kolaylığı
Engelliye araç kolaylığı
MESS Genel Sekreteri oldu
MESS Genel Sekreteri oldu

"İtalya'daki birincilik gurur verici"

- Kadın Milli Boks Takımı'nın sorumlu antrenörü Süme: "Sporcularımızla takım olma ruhunu yakaladık. Başarılarımız ileride daha da artacak"


KASTAMONU (AA) - Kadın Milli Boks Takımı'nın sorumlu antrenörü Cahit Süme, Avrupa Şampiyonası'nda takım halinde elde edilen birinciliğin gurur verici olduğunu söyledi.

İtalya'nın Cascia kentinde gerçekleştirilen şampiyonadan 3 altın madalya alarak dönen ay-yıldızlı takımın sorumlu antrenörü Süme, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyonun takım açısından oldukça güzel geçtiğini belirtti.

Süme, İtalya'ya 6 sporcu ile gittiklerini, 51 kiloda Busenaz Çakıroğlu, 81 kiloda Elif Güneri ve +81 kiloda Şennur Demir'in altın madalya kazandığını hatırlattı.

75 kiloda Busenaz Sürmeneli'nin dünya klasmanında 1 numara olan Hollandalı Nouchka Fontijn'e karşı başa baş giden müsabakada, 3. rauntta yenilerek gümüş madalya aldığını anlatan Süme, şöyle konuştu:

"Şampiyonada 4 sporcumuz finale kalarak göğsümüzü kabarttı. Üç sporcumuz altın madalya alarak İstiklal Marşı'mızı dinletti. Bir sporcumuz da gümüş madalya aldı. Türkiye şampiyonada 4 madalya alarak takım halinde birinci oldu. İtalya'da birçok Avrupa ülkesinin katıldığı şampiyonada elde edilen birincilik hem sporcularımızı hem de bizi gururlandırdı."

Şampiyonanın takıma önemli katkılar sağladığını vurgulayan Süme, "Öncelikle, sporcularımızla takım olma ruhunu yakaladık. Başarılarımız ileride daha da artacak." ifadesini kullandı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BoksCahit SümeItalyaKadın Milli Boks TakımıKadınlar Avrupa Boks ŞampiyonasıKastamonu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5