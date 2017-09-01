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İtalyan pilot Valentino Rossi kaza geçirdi

-MotoGP tarihinin en başarılı pilotlarından Rossi'nin, antrenman sırasında yaptığı kazada bacağında kırıklar olduğu bildirildi

İtalyan pilot Valentino Rossi kaza geçirdi

ROMA (AA) - MotoGP Dünya Şampiyonasının başarılı İtalyan pilotu Valentino Rossi’nin, antrenman sırasında kaza geçirdiği ve sağ bacağında kırıklar olduğu belirtildi.

Rossi’nin takımı Movistar Yamaha’dan yapılan açıklamada, 38 yaşındaki pilotun memleketi Urbino’daki akademisine bağlı gençlerle enduro tarzı motosikletiyle antrenman sürüşü sırasında düşerek, kaza yaptığı ifade edildi. Kaza sonucunda Urbino Devlet Hastanesinde yapılan kontrollerde, başarılı pilotunun sağ bacak tibia ve fibula kemiklerinde kırıklar tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, İtalyan pilotun en kısa zamanda ameliyata alınacağı kaydedildi.

İtalyan Rainews24’ün haberinde de kazada, Rossi’nin daha önce sakatlık geçirdiği sağ bacağının motor ile zemin arasında sıkıştığına işaret edildi. Haberlerde, İtalyan pilotun uzun bir süre pistlerden uzak kalmasından endişe edildiği aktarıldı.

Ünlü pilotun babası Graziano Rossi, ANSA haber ajansına yaptığı açıklamada, "Onunla konuştum. Bacağının kendisini sonderece kötü etkilediğini söyledi. İyimser değildi." dedi.

Bu arada İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Napoli de twitter resmi hesabından kaza geçiren Rossi’ye destek mesajı yayınlandı. Mesajda, “Sen herkesin şampiyonusun. Hayi Valentino" ifadesine yer verildi.

Rossi, geçen mayıs ayı sonunda da İtalya'nın Mondavio bölgesinde motosikleti̇yle antrenman sırasında kaza geçirmişti. Ünlü pilot, kazayı, göğüs kafesinde hafif ölçekte ezilme ve karın travması teşhisleriyle atlatmıştı.

Dünyanın en iyi motosiklet sürücülerinden Valentino Rossi, MotoGP'de 9 kez şampiyon olma başarısı göstermişti.

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Anahtar Kelimeler:
ItalyaKazaMotoGPValentino Rossi
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