İTO İstanbul Rallisi, hafta sonu yapılacak

İSTANBUL (AA) - Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 5. yarışı olan İTO İstanbul Rallisi yarın ve 10 Eylül Pazar günü yapılacak.
İstanbul Otomobil Sporları Kulübü (İSOK) tarafından düzenlenen organizasyonda, 104 sporcu 52 otomobille mücadele edecek.
Rallinin ilk günündeki yarış İstanbul Park'ta verilecek startla başlayacak. Ekipler Mudarlı ve Darlık etaplarını iki kez geçtikten sonra İstanbul Park'ta yer alan seyirci özel etabının ardından ilk günü tamamlayacak.
Organizasyonun ikinci gününde yarışmacılar, Esenceli ve Göçbeyli etaplarının ardından Redbull.com Power Stage etabını geçtikten sonra İstanbul Park'ta İTO İstanbul Rallisi'ni noktalayacak.
Ralliyi takip etmek isteyen sporseverler için çeşitli noktalardan ücretsiz servis kaldırılacak.