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Ivkovic, Avrupa basketbolunun efsaneleri arasında

- Bir dönem Anadolu Efes'i de çalıştıran Sırp başantrenör Dusan Ivkovic'e "Avrupa Ligi efsanesi" unvanı verildi

Ivkovic, Avrupa basketbolunun efsaneleri arasında


İSTANBUL (AA) - Bir dönem Anadolu Efes'te görev yapan Sırp başantrenör Dusan Ivkovic, "Avrupa Ligi efsanesi" unvanına layık görüldü.

Avrupa Ligi'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Ivkovic, yıllar boyunca çalıştırdığı basketbolculardan oluşan all-star takımının başında Olympiakos'a karşı 20 Eylül'de Yunanistan'ın Pire kentinde çıkacağı kariyerinin son maçında, "Avrupa Ligi efsanesi" ilan edilecek.

Ivkovic'in başantrenörlüğünü yapacağı all-star takımında, Anadolu Efes'ten öğrencileri Cedi Osman ve Furkan Korkmaz'ın yanı sıra Thomas Heurtel, Stefan Markovic, Milos Teodosic, Nikos Zisis, Bogdan Bogdanovic, Kostas Sloukas, Nikola Kalinic, Pero Antic, Dario Saric, Viktor Khryapa, Kyle Hines ve Boban Marjanovic yer alacak.

Kariyeri boyunca Anadolu Efes'in dışında ülkesinde Partizan, Yunanistan'da Aris, PAOK, Panionios, Olympiakos, AEK, Rusya'da CSKA Moskova ve Dinamo Moskova gibi kulüpleri çalıştıran 73 yaşındaki Ivkovic, Yugoslavya ve Sırbistan'ın milli takımlarında görev yaptı.

Kulüp kariyerinde üçer Yunanistan ve Rusya Ligi, 2 Avrupa Ligi, birer Koraç, Saporta ve ULEB Avrupa Kupası şampiyonlukları yaşayan Ivkovic, Anadolu Efes'te Cumhurbaşkanlığı ile Türkiye Kupası kaldırma başarısı gösterdi. Yunanistan, Rusya ve Avrupa Ligi'nde birer defa yılın antrenörü seçilen tecrübeli çalıştırıcı, milli takımlarda 3 Avrupa Şampiyonası ve bir FIBA Dünya Kupası'nda altın madalya elde etti.

İlk kez bir başantrenörün layık görüldüğü "Avrupa Ligi efsanesi" unvanını, daha önce Türkiye'den Mirsad Türkcan, İspanyol Juan Carlos Navarro, Yunan Theodoros Papaloukas ve Dimitris Diamantidis, Litvanyalı Ramunas Siskauskas ve Sarunas Jasikevicius kazanmıştı.

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Anadolu EfesAvrupa LigiBasketbolDusan Ivkovic
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