"İyi serinin devam edeceğini düşünüyorum"

GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Akın Çorap Giresunspor'un kulüp başkanı Mustafa Bozbağ, 40 senelik hayalin peşinden koşmaya devam edeceklerini söyledi.

Bozbağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde alınan iyi sonuçlarla taraftarın uzun zamandır beklediği güzel günleri yaşadıklarını belirtti.

Çok uzun süredir Giresun halkını bu kadar coşkulu görmediğine işaret eden Bozbağ, "Çok sabrettiler bugünler için, bize çok güvendiler, onun için inşallah bu tabloyu devam ettireceğiz. Hedefimiz belli, dile getirmeye gerek yok. 40 senelik hayalin peşinden koşmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Bozbağ, hafta sonu deplasmanda karşılaşacakları Denizlispor'un zor bir rakip olduğunu belirterek, "Devamlı puan kaybediyorlar, puan kaybına 'dur' demek için uğraşacaklar. Deplasmandan inşallah puan veya puanlarla dönersek, bu iyi serinin devam edeceğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan yeşil-beyazlı takım, 17 Eylül Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Denizlispor maçının hazırlıklarını Giresunspor Tesisleri'nde teknik direktör Metin Diyadin yönetimindeki antrenmanla sürdürdü.