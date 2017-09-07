İzmir'de 3 stat için temel atma heyecanı





İZMİR (AA) - ALİ KORKMAZ - İzmir'de yapılacak Alsancak, Göztepe ve Karşıyaka statlarının temeli, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü olan 9 Eylül'de Başbakan Binali Yıldırım tarafından atılacak.

Birçok kaynakta Türkiye'de futbolun ilk oynandığı kent olarak adlandırılan İzmir, Süper Lig hasretini Göztepe ile sonlandırırken, modern statlar için de gün saymaya hazırlanıyor.

Süper Lig'in ilk yıllarından itibaren aynı anda 5 takımla temsil edilen İzmir, sonraki süreçte ise sportif başarısızlığın yanı sıra tesislerde de sorun yaşadı. Akdeniz Oyunları, Üniversite Oyunları gibi önemli organizasyonlara ev sahipliği yapan kentte son dönemde yapılmak istenen statların inşası bazı engeller nedeniyle başlayamadı.

Stat sorunu yaşayan İzmir takımları, bazı maçlarını başka şehirlerde oynamak zorunda kaldı. İzmir merkezinde halen Atatürk Stadı, Bornova Stadı ve Yeni Buca Stadı takımlara ev sahipliği yapıyor.

Geçmişte birçok milli takım maçına sahne olan Atatürk Stadı, tribünlerin sahaya uzaklığı ve yeterli atmosfer sağlanamadığı için takımlar tarafından tercih edilmese de TFF 2. Lig Beyaz Grup ekipleri Altay ve Karşıyaka maçlarını bu statta oynuyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Bornova Belediyesi tarafından yaptırılan ve kale arkasına yapılan tribünle kapasitesi yaklaşık 9 bin 500'e yükseltilen Bornova Stadı ise Süper Lig ekibi Göztepe ile TFF 1. Lig temsilcisi Altınordu'nun iç saha maçlarına sahne oluyor.

Bir dönem Süper Lig maçlarının da yapıldığı Yeni Buca Stadı'nda ise TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Bucaspor karşılaşmalarını oynuyor.

Yeniden yapılacak Alsancak Stadı'nın yanı sıra Göztepe ve Karşıyaka için inşa edilecek statların temel atma törenine İzmir'in kurtuluş yıl dönümü olan 9 Eylül'de Başbakan Binali Yıldırım da katılacak.





- İzmir 3 yeni stada kavuşacak





Milli Lig adıyla 1959'da başlayan Süper Lig'in İzmirspor ile Beykoz arasındaki ilk maçına ev sahipliği yapılan Alsancak Stadı'nda ligin ilk golü, İzmirsporlu Özcan Altuğ tarafından 21 Şubat 1959'da atıldı.

İzmir futbolunda çok önemli bir yere sahip olan Alsancak Stadı, 2014-2015 sezonu başında depreme dayanıksız olması nedeniyle kapatıldı. 2015'te yıkılan stat mevcut yerine tekrar yapılacak. Yeni stadın kapasitesi 14 bin kişi olacak.





- Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi





TOKİ tarafından 218 milyon 900 bin lira bedelle ihale edilen 20 bin 35 kapasiteli Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin 700 günde tamamlanması bekleniyor.

24 saat yaşayan bir yapı olarak projelendirilen stadın içinde müze, eğlence merkezi, spor merkezi, yeme içme ve çocuk merkezi gibi alanlar bulunuyor.

Şehrin silüetini bozmayacak şekilde projelendirilen stadın üzerindeki çatıda insanlar koşu ve yürüyüş yapabilecek.





- Karşıyaka Stadı





2014'te yapılan ilk ihaleden sonra tekrar 62 milyon bedelle ihale edilen Karşıyaka Stadı'nın temeli de Başbakan Binali Yıldırım tarafından atılacak. İlk ihaleden sonra bazı çalışmaların yapıldığı 15 bin kapasiteli stadın inşaata başlanmasından 550 gün sonra tamamlanması hedefleniyor.





- "3 tesisi de en kısa sürede İzmir'e kazandıracağız"





İzmir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İzmir'in beklediği statlar için önemli bir adımın daha cumartesi günü atılacağını söyledi.

Alsancak, Göztepe ve Karşıyaka'ya yapılacak statların temellerinin Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla atılacağını kaydeden Uslu, şöyle konuştu:

"İzmir her zaman Türk futbolunda ve sporunda zirvede yer almıştır. Türk futbolunda önemli bir yere sahip İzmir'de ihaleleri yapılan 3 stat için temel atma töreni gerçekleştirilecek. 3 stadı da en kısa sürede İzmir'e kazandıracağız. Bu 3 stat sadece İzmir'e değil, tüm Türkiye'ye katkı sağlayacaktır."