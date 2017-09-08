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İzmir'de 9 Eylül Yarı Maratonu koşulacak

- İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü nedeniyle gerçekleşecek koşuda 2 bin 125 kişi yarışacak

İzmir'de 9 Eylül Yarı Maratonu koşulacak


İZMİR (AA) - İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü nedeniyle bu yıl 5. kez düzenlenecek 9 Eylül Yarı Maratonu'na 2 bin 125 kişinin katılacağı bildirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, geçen yıl yaklaşık bin 500 kişinin yarıştığı koşu için bu yıl bin 659'u erkek, 466'sı kadın olmak üzere 2 bin 125 kişinin kayıt yaptırdığı belirtildi.

10 Eylül Pazar günü saat 08.00'de Cumhuriyet Meydanı'ndan start alacak koşuya katılanlar, Mustafa Kemal Sahil Yolu boyunca devam ederek İnciraltı Dokuz Eylül Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi sonundaki Beşyol Otobüs Durağı'ndan dönecek ve aynı güzergahı takip ederek Cumhuriyet Meydanı'nda yarışı tamamlayacak.

Öte yandan, 21 kilometre 97 metrelik koşu için pazar günü 07.00-11.00 saatlerinde bazı güzergahlar trafiğe kapatılacak.

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