Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam süper lig adana dünya
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı
Engellilere ithal araç kolaylığı
Engelliye araç kolaylığı
MESS Genel Sekreteri oldu
MESS Genel Sekreteri oldu

İzmir'de kazanan yok

- Süper Lig'e 14 yıl sonra dönen Göztepe, İzmir'de konuk ettiği Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı - Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde ilk lig maçında sahadan 1 puanla ayrılan Fenerbahçe, son dönemde dış sahadaki sezon açılış maçlarındaki kötü sonuçlarını sürdürdü

İzmir'de kazanan yok

İZMİR (AA) - Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe, 2017-2018 sezonu ilk maçında konuk ettiği Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı.

Süper Lig'e 14 yıl sonra dönen Göztepe karşısında teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe, henüz 5. dakikada Alper Potuk'la öne geçmesine rağmen 8. dakikada Andre Castro'nun golüne engel olamadı.

İkinci yarıda Oscar Scarione'nin golüyle 2-1 geriye düşen Fenerbahçe, 64. dakikada Martin Skrtel'le beraberliği yakaladı. Müsabaka 2-2 eşitlikle sona erdi.


- Dış sahada yine kötü başladı


2009-2010 sezonunun ardından lig açılışlarında çıktığı 4 deplasman maçında galibiyet alamayan Fenerbahçe, müsabakaların 2'sini kaybederken, ikisinde de sahadan beraberlikle ayrıldı.

Sarı-lacivertli ekip, 60 sezonda ilk hafta maçlarında 38 galibiyet, 12 beraberlik ve 10 yenilgi aldı.

Dış sahada 21 sezon açılış maçı oynayan Fenerbahçe, bu müsabakalarda 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 yenilgiyle sahadan ayrıldı.

Fenerbahçe, tekrar sarı-lacivertli ekibe dönen teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde ilk lig maçında 1 puan elde etti.


- Göztepe iç sahada yine yenilmedi


Göztepe, 26. kez mücadele ettiği Süper Lig'de 21. kez ilk hafta maçlarında mağlup olmadı.

Açılış maçlarında 11 galibiyet, 10 beraberlik ve 5 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, iç sahada 16 ilk hafta müsabakasında yenilmedi. Bu müsabakalarda 10 galibiyet alan İzmir temsilcisi, 6 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı.


- Fenerbahçe'nin golleri Alper ve Skrtel'den


Karşılaşmada Fenerbahçe'nin ilk golünü Alper Potuk attı. Geçen sezon ligi tek golle tamamlayan Alper, 28 Ağustos 2016'da 3-3 biten Kayserispor maçında 90+3. dakikada takımına 1 puan kazandıran gole imza atmıştı. Alper Potuk, Fenerbahçe formasıyla ligdeki 10. gol sevincini yaşadı.

Geçen sezon Fenerbahçe formasıyla ligde 2 golü bulunan Skrtel, Göztepe karşısında takımının beraberlik golünü buldu. Geçen yıl Kardemir Karabükspor ve Atiker Konyaspor maçlarında birer gol atan Skrtel, Fenerbahçe formasıyla ligdeki 3. golünü kaydetti.

Fenerbahçe'de oyunun son bölümünde forma şansı bulan 20 yaşındaki Muhammed Samed Karakoç ile Ahmethan Köse ilk Süper Lig maçlarına çıktı. Göztepe'nin cezası nedeniyle seyircilerinin takip edemediği müsabakayı 323 Fenerbahçeli taraftar izledi.


- Göztepe'de sezonun ilk golü Castro'dan


Göztepe'nin Kasımpaşa'dan transfer ettiği Castro, 14 sezon sonra Süper Lig'e dönen sarı-kırmızılı ekibin bu sezon ilk golünün sahibi oldu. Geçen sezon Kasımpaşa formasıyla 7 golü bulunan Portekizli oyuncu, Türkiye kariyerinde Fenerbahçe karşısında ilk kez gol attı.

Türkiye kariyerinde daha önce Kasımpaşa'da forma giyen ve sezon başında İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımından Göztepe'ye transfer olan Scarione, Fenerbahçe'ye karşı takımını 2-1 öne geçiren golü kaydetti. Süper Lig'de daha önce 40 golü bulunan Arjantinli oyuncunun Fenerbahçe'ye karşı da 1 golü vardı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Alper PotukAndre CastroFenerbahçeGolGöztepeSüperlig
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5