İzmir'de kazanan yok

İZMİR (AA) - Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe, 2017-2018 sezonu ilk maçında konuk ettiği Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı.

Süper Lig'e 14 yıl sonra dönen Göztepe karşısında teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe, henüz 5. dakikada Alper Potuk'la öne geçmesine rağmen 8. dakikada Andre Castro'nun golüne engel olamadı.

İkinci yarıda Oscar Scarione'nin golüyle 2-1 geriye düşen Fenerbahçe, 64. dakikada Martin Skrtel'le beraberliği yakaladı. Müsabaka 2-2 eşitlikle sona erdi.





- Dış sahada yine kötü başladı





2009-2010 sezonunun ardından lig açılışlarında çıktığı 4 deplasman maçında galibiyet alamayan Fenerbahçe, müsabakaların 2'sini kaybederken, ikisinde de sahadan beraberlikle ayrıldı.

Sarı-lacivertli ekip, 60 sezonda ilk hafta maçlarında 38 galibiyet, 12 beraberlik ve 10 yenilgi aldı.

Dış sahada 21 sezon açılış maçı oynayan Fenerbahçe, bu müsabakalarda 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 yenilgiyle sahadan ayrıldı.

Fenerbahçe, tekrar sarı-lacivertli ekibe dönen teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde ilk lig maçında 1 puan elde etti.





- Göztepe iç sahada yine yenilmedi





Göztepe, 26. kez mücadele ettiği Süper Lig'de 21. kez ilk hafta maçlarında mağlup olmadı.

Açılış maçlarında 11 galibiyet, 10 beraberlik ve 5 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, iç sahada 16 ilk hafta müsabakasında yenilmedi. Bu müsabakalarda 10 galibiyet alan İzmir temsilcisi, 6 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı.





- Fenerbahçe'nin golleri Alper ve Skrtel'den





Karşılaşmada Fenerbahçe'nin ilk golünü Alper Potuk attı. Geçen sezon ligi tek golle tamamlayan Alper, 28 Ağustos 2016'da 3-3 biten Kayserispor maçında 90+3. dakikada takımına 1 puan kazandıran gole imza atmıştı. Alper Potuk, Fenerbahçe formasıyla ligdeki 10. gol sevincini yaşadı.

Geçen sezon Fenerbahçe formasıyla ligde 2 golü bulunan Skrtel, Göztepe karşısında takımının beraberlik golünü buldu. Geçen yıl Kardemir Karabükspor ve Atiker Konyaspor maçlarında birer gol atan Skrtel, Fenerbahçe formasıyla ligdeki 3. golünü kaydetti.

Fenerbahçe'de oyunun son bölümünde forma şansı bulan 20 yaşındaki Muhammed Samed Karakoç ile Ahmethan Köse ilk Süper Lig maçlarına çıktı. Göztepe'nin cezası nedeniyle seyircilerinin takip edemediği müsabakayı 323 Fenerbahçeli taraftar izledi.





- Göztepe'de sezonun ilk golü Castro'dan





Göztepe'nin Kasımpaşa'dan transfer ettiği Castro, 14 sezon sonra Süper Lig'e dönen sarı-kırmızılı ekibin bu sezon ilk golünün sahibi oldu. Geçen sezon Kasımpaşa formasıyla 7 golü bulunan Portekizli oyuncu, Türkiye kariyerinde Fenerbahçe karşısında ilk kez gol attı.

Türkiye kariyerinde daha önce Kasımpaşa'da forma giyen ve sezon başında İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımından Göztepe'ye transfer olan Scarione, Fenerbahçe'ye karşı takımını 2-1 öne geçiren golü kaydetti. Süper Lig'de daha önce 40 golü bulunan Arjantinli oyuncunun Fenerbahçe'ye karşı da 1 golü vardı.