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İzmir'de tenis heyecanı

- "ITF Womens Circuit TEB Kültürpark Cup" tenis turnuvası, 17-25 Haziran'da İzmir'de yapılacak - Türkiye Tenis Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Necimoğlu: "Önümüzdeki sene ve sonraki senelerde de bu turnuvayı ve daha büyüklerini İzmir’e getirmek istiyoruz ancak gelenekselleşmesi İzmirlilerin elinde"

İzmir'de tenis heyecanı

İZMİR (AA) - Kültürpark Tenis Kulübü (KTK), tarafından düzenlenen 60 bin dolar ödüllü "ITF Womens Circuit TEB Kültürpark Cup" tenis turnuvası, 17-25 Haziran'da İzmir'de yapılacak.

KTK tesislerinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Türkiye Tenis Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Necimoğlu, İzmir’in tenis sporu için çok uygun şartlara sahip olduğunu belirterek, "Şimdi olduğu gibi özellikle İzmirli firmalar bu tarz büyük turnuvalara sponsor olurlarsa ve İzmirliler bu organizasyona sahip çıkarsa böylesi büyük organizasyonları şehrimize getirmek daha kolay olur. Önümüzdeki sene ve sonraki senelerde de bu turnuvayı ve daha büyüklerini İzmir’e getirmek istiyoruz ancak gelenekselleşmesi İzmirlilerin elinde." diye konuştu.

KTK Yönetim Kurulu Başkanı Server Uyaroğlu da dünya sıralamasında 155. sırada bulunan milli tenisçi Çağla Büyükakçay’ın yanı sıra yine milli tenisçiler Başak Eraydın, Ayla Aksu ve Pemra Özgen’in de turnuvaya katılacağını söyledi.

İzmirlileri turnuvayı takip etmeye davet eden Uyaroğlu, toplam 60 bin dolar para ödülünün dağıtılacağı turnuvaya sponsor olan firmalara teşekkür etti.


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