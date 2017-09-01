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İzmir'de voleybol turnuvası

- TSYD İzmir Şubesi tarafından düzenlenen turnuva, Arkas Spor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Afyon Belediye Yüntaş ve Ziraat Bankası'nın katılımıyla 15-17 Eylül'de yapılacak

İzmir'de voleybol turnuvası

İZMİR (AA) - Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından düzenlenen voleybol turnuvasının, 15-17 Eylül'de Arkas Spor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Afyon Belediye Yüntaş ve Ziraat Bankası'nın katılımıyla gerçekleştirileceği bildirildi.

TSYD İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş, yaptığı yazılı açıklamada, turnuvanın Atatürk Voleybol Vestel Venüs Spor Kompleksi'nde yapılacağı bilgisini verdi.

Bu yıl üçüncü kez düzenlenen turnuvaya ilginin her geçen yıl arttığını vurgulayan Okumuş, "Kalitesi her geçen sezon yükselen Efeler Ligi öncesinde takımların kendilerini deneme şansı bulduğu organizasyona bu sene çok değerli takımlar katılacak. İzmirli voleybolseverlerin de her sene olduğu gibi turnuvayı izlemeye geleceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Turnuva programı

15 Eylül Cuma:

16.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor - Ziraat Bankası

18.00 Arkas Spor - Afyon Belediye Yüntaş

16 Eylül Cumartesi:

16.00 Arkas Spor - İstanbul Büyükşehir Belediyespor

18.00 Ziraat Bankası - Afyon Belediye Yüntaş

17 Eylül Pazar:

14.00 Afyon Belediye Yüntaş - İstanbul Büyükşehir Belediyespor

16.00 Ziraat Bankası - Arkas Spor

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TurnuvaTürkiye Spor Yazarları DerneğiVoleybol
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