Jak Ali Harvey, İtalya'da ikinci oldu

ANKARA (AA) - Milli atlet Jak Ali Harvey, İtalya'da katıldığı yarışta 100 metrede ikinci oldu.
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Londra'daki Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 100 metrede yarı final koşan Jak Ali, Rovereto kentinde düzenlenen Palio Citta della Quercia adlı yarışa katıldı.
Jamaikalı Julian Forte, 10.07'lik derecesiyle birinciliği elde ederken, Jak Ali 10.15 ile ikinci sırayı aldı.
Öte yandan, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de gerçekleştirilen 67. Boris Hanzekovic Atletizm Yarışmaları'na katılan dünya şampiyonu Ramil Guliyev, 100 metreyi 5. sırada geçti.
Londra'da 200 metrede dünya şampiyonluğuna ulaşan Guliyev, Yohan Blake'in kazandığı yarışta 10.36 koşarak beşinci oldu.